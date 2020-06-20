Меркель не исключает новых санкций против России

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Об этом ранее уже говорил глава МИД Германии Хайко Мас

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможность введения новых санкций против России за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, передает DW .

Она напомнила, что об этом ранее уже говорил глава МИД Германии Хайко Мас.

Накануне немецкая прокуратура предъявила гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, утверждая, что преступление было выполнено по заказу правительства России.

"Теперь мы должны дождаться результатов судебного разбирательства", – сказала Меркель.

Германия ориентируется на конкретные поводы для введения ограничений.

Одним из маркеров в вопросе санкций против России, по мнению Меркель, является украинский конфликт. Еще одной причиной для возможных санкций могут служить кибератаки на бундестаг. В них обвиняют российских хакеров.

Ранее лидеры стран-участниц Европейского Союза одобрили продление экономических санкций против Российской Федерации. Такое решение приняли после обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.