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Меркель не исключает новых санкций против России

Фото из открытых источников

Об этом ранее уже говорил глава МИД Германии Хайко Мас

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможность введения новых санкций против России за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, передает DW.

Она напомнила, что об этом ранее уже говорил глава МИД Германии Хайко Мас. 

Накануне немецкая прокуратура предъявила гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, утверждая, что преступление было выполнено по заказу правительства России. 

"Теперь мы должны дождаться результатов судебного разбирательства", – сказала Меркель. 

Германия ориентируется на конкретные поводы для введения ограничений.

Одним из маркеров в вопросе санкций против России, по мнению Меркель, является украинский конфликт. Еще одной причиной для возможных санкций могут служить кибератаки на бундестаг. В них обвиняют российских хакеров. 

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Ранее лидеры стран-участниц Европейского Союза одобрили продление экономических санкций против Российской Федерации. Такое решение приняли после обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

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