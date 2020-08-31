Мэрам не нужны договоренности со "слугами народа", – политтехнолог

Борис Тизенгаузен. Фото prefiksblog.co.ua

Борис Тизенгаузен объяснил, почему договориться с мэрами невозможно

Городским головам накануне местных выборов не нужны договоренности со "слугами народа", поскольку представители этой партии ничего не могут предложить мэрам.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог прокомментировал, пытаются ли перед местными выборами представители "Слуги народа" договориться на местах с городскими головами. По его мнению, с мэрами невозможно договориться.

"Мэрам не нужны эти договоренности. Вот что "слуги" могут предложить мэрам, которые уже не одну каденцию избираются? Это мэри могут, наверное, что-то требовать от "слуг", потому что, простите, за него там 80 или 60, или 50 процентов миллионного города голосует. Это серьезный электорат, серьезный большой кластер. А зачем "слуги" мэрам? Мы видели, что конфликт центральной власти и местной власти - он есть, потому что центральная власть думает, что она может "нагибать" местную, а не наоборот - с ней разговаривать", – сказал политтехнолог.

Борис Тизенгаузен резюмировал, что с позиции силы нельзя разговаривать даже с мэром маленького города.

"Маленький мэр автоматически становится героем в этой войне", – отметил политтехнолог.

Как сообщали, кандидатом по 208 округу в Черниговской области от "Слуги народа" станет Анатолий Гунько, которого в 2018 году обвиняли в хищении госимущества.

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