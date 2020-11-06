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Мэр Запорожья избран на второй срок

Мэр Запорожья Владимир Буряк Фото из открытых источников

Он выиграл местные выборы в один тур

Действующий мэр Запорожья Владимир Буряк избран на второй срок. Об этом сообщает 061.ua со ссылкой на протокол Запорожского горизбиркома.

На выборах 25 октября Буряк набрал 59,9% или 101 765 голосов. В этом году он баллотировался вместе со своей партией "Единение", а в 2015-м - от "Оппозиционного блока".

Второе место на выборах мэра занял кандидат от "Европейской солидарности" Валерий Прозапас, набрав 11,4% или 19 402 голосов. Чуть меньше его набрал кандидат от "Слуги народа" Виталий Тишечко - 11,3% или 19 334 голоса.

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Ранее сообщалось, что запорожские правоохранители задокументировали факт похищения со стола члена избирательной комиссии 40 бюллетеней для голосования.

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