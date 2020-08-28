Мэр Умани просит правительство создать КПП для контроля въезда в город

Глава города считает, что местным властям необходимо дать больше полномочий

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Городской голова Умани Александр Цебрий заявил о необходимости обустройства контрольно-пропускных пунктов для контроля въезда людей в город. Об этом глава города сообщил в комментарии "Радио Свобода".

По словам чиновника, КПП уже действовали в начале вспышки COVID-19, но сейчас Умань находится в "зеленой" зоне карантина, поэтому местная власть не имеет полномочий создать их снова. "Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение, с тем, чтобы нам вернули такую возможность", – сказал Цебрій.

Кроме того, мэр Умани сообщил, что он также хотел бы тестировать на COVID-19 хасидов, которые прибыли в Умань до введения запрета иностранцам на въезд в Украину. "Но это должна делать соответствующая комиссия: там должны быть представители полиции, врачи, работники муниципалитета", – высказался глава города.

В то же время, Цебрий осудил вчерашнюю стычку между местными жителями и паломниками. "Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ситуация такая не повторилась. Она не прибавит авторитета ни уманчанам, ни гостям нашего города. Но для того, чтобы этого не произошло, нужно, чтобы этот вопрос был под контролем власти, местной и центральной", – заявил чиновник.

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Ранее сообщалось, что в Умани правоохранители открыли производство из-за столкновения украинцев с иностранцами, которые приехали праздновать Рош ха-Шана. Полицейские установили, что группа украинцев препятствовала хасидам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения коронавируса.