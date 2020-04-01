Мэр Киева призвал правительство усилить меры карантина в Украине

Виталий Кличко

Кличко призвал граждан не выходить из дома без крайней необходимости

Правительство должно принять жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу также обратиться к правительству: примите, пожалуйста, шаги, которые позволят властям на местах контролировать меры ограничений. Примите жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий.

Прошу (граждан – ред.) хватит шастать без крайней нужды и будьте здоровы!", - сказал Кличко.

Ранее Кличко заявил, что столица не будет открывать продуктовые рынки.