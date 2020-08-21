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Мэр Черновцов заявил о возможных протестах в городе из-за "красной" зоны карантина

По словам главы Черновцов, протестовать будут предприниматели

Фото из открытых источников

В Черновцах из-за отнесения города к "красной" зоне карантина могут начаться протесты местного бизнеса. Об этом сообщил и. о. городского председателя Черновцов Алексей Каспрук в комментарии одному из телеканалов.

По словам Каспрука, местные жители не готовы к ужесточению ограничений, а предприниматели обанкротятся, если будет еще один локдаун.

Кроме того, глава города, полномочия которого приостановлены, говорит, что не все местные жители верят в опасность. "Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой заведений общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня – это начало общественных протестов", - сказал Каспрук.

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Напомним, сегодня, 21 августа, в Черновцах отменили все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины. Соответствующее решение приняли из-за введения "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах, которое начнет действовать с понедельника, 24 августа. 

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