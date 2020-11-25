Мэр Черкасс окончательно проиграл суд Зеленскому

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко Фото из открытых источников

Суд не удовлетворил иск Анатолия Бондаренко по делу о защите чести и достоинства

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Украины Владимира Зеленского по делу о защите чести и достоинства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Отказано в удовлетворении иска Бондаренко А. В. к президенту Украины Зеленскому В. А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева от 01 октября 2020 года. В частности, апелляционная жалоба, поданная в интересах Анатолия Бондаренко, - не удовлетворена.

Напомним, 30 апреля 2020 года городские власти Черкасс решили ослабить карантин и разрешили с 1 мая работу большинства магазинов и посещение зеленых зон.

В ответ глава МВД Арсен Аваков заявил, что реакция на действия черкасской власти о снятии карантинных ограничений будет достаточно жесткая. А через некоторое время на фоне этого полиция открыла уголовное дело.

Однако мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому и заявил, что город будет сопротивляться и что его не одолеть. В свою очередь президент заявил, что Бондаренко - "бандит", а его действия – популизм.

Позже городской председатель подал в суд иск на Зеленского о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но Печерский районный суд Киева не удовлетворил его.