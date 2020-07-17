Мэр Черкасс назвал имя депутата, который готовил покушение на убийство его заместителя
Причиной покушения могли стать личные конфликты
Городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что покушение на его заместителя готовил депутат городского совета Максим Шадловский. Об этом он сообщил в комментарии Страна.uа.
Глава города считает, что история с покушением могла начаться после того, как Шадловский перестал быть подчиненным пропавшего Юрия Ботнаря. По словам Бондаренко, Максим Шадловский занимался вопросами образования и науки, но затем его убрали с должности.
Кроме того, мэр Черкасс сообщил, что в записях следственных действий по покушению фигурировала кислота. А о том, что полиция лишь инсценировала убийство Ботнаря, он на момент подачи заявления не знал. "Все выглядело так, будто он правда пропал. Мне в 07:00 позвонила жена Юрия в слезах и сказала, что он пропал. Я сразу поднял начальника управления Нацполиции, начались поиски. И мы уже через час-два по камерам нашли автомобиль, в котором Юрий двигался, ну а потом уже ситуация прояснилась", – добавил Бондаренко.
Напомним, утром 16 июля мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя. Чиновник не пришел на работу, а Анатолий Бондаренко сообщил, что Юрия Ботнара никто не видел с вечера.
Позже стало известно, что правоохранители задержали депутата, который заказал убийство заместителя городского головы. Для этого они провели спецоперацию, во время которой имитировали убийство чиновника.