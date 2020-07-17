Мэр Черкасс назвал имя депутата, который готовил покушение на убийство его заместителя

Причиной покушения могли стать личные конфликты

Задержание подозреваемого в заказе убийства Офис генерального прокурора Украины

Городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что покушение на его заместителя готовил депутат городского совета Максим Шадловский. Об этом он сообщил в комментарии Страна.uа.

Глава города считает, что история с покушением могла начаться после того, как Шадловский перестал быть подчиненным пропавшего Юрия Ботнаря. По словам Бондаренко, Максим Шадловский занимался вопросами образования и науки, но затем его убрали с должности.

Кроме того, мэр Черкасс сообщил, что в записях следственных действий по покушению фигурировала кислота. А о том, что полиция лишь инсценировала убийство Ботнаря, он на момент подачи заявления не знал. "Все выглядело так, будто он правда пропал. Мне в 07:00 позвонила жена Юрия в слезах и сказала, что он пропал. Я сразу поднял начальника управления Нацполиции, начались поиски. И мы уже через час-два по камерам нашли автомобиль, в котором Юрий двигался, ну а потом уже ситуация прояснилась", – добавил Бондаренко.

Напомним, утром 16 июля мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя. Чиновник не пришел на работу, а Анатолий Бондаренко сообщил, что Юрия Ботнара никто не видел с вечера.

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Позже стало известно, что правоохранители задержали депутата, который заказал убийство заместителя городского головы. Для этого они провели спецоперацию, во время которой имитировали убийство чиновника.