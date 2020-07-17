Медведчук - Зеленскому: Вы должны определиться, вы с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, нуждающимися в вашей защите

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик предлагает главе государства окончательно определиться, с кем он: с олигархами или людьми, которые голосовали за него, и сегодня нуждаются в защите.

Виктор Медведчук напомнил, что должность Президента – это должность Гаранта соблюдения Конституции. При этом Конституция – инструмент защиты народа, а Президент – защитник народа.

"Украинский народ сегодня, как никогда ранее, нуждается в Вашей защите. Украинцы стали заложниками многочисленных социальных, экономических, политических и криминальных преступных посягательств. Их жизнь напоминает бег по кругу, причем на каждом витке они опускаются все ниже и ниже. На самом нижнем, бытовом, уровне совершается масса преступных посягательств на права граждан из-за сложившейся тенденции, когда преступные элементы прикрываются национал-патриотическими лозунгами. И украинцы страдают от таких преступных группировок. Ни правоохранительные органы, ни судебная система не способны положить конец этому беспределу", - отметил оппозиционер.

Виктор Медведчук подчеркнул, что монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не национал-радикалам, которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях.

"Пришло время, Владимир Александрович, определиться, с кем Вы – с жертвой или с палачом, с людьми, поставившими себя над законом, или с гражданами, которых Вы, как Гарант соблюдения Конституции, должны защитить. Либо Вы на стороне Закона, либо Вы становитесь на сторону тех, кто вытирает о него ноги. Сделайте свой выбор", - резюмировал Виктор Медведчук.