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Медведчук - Зеленскому: Чьи интересы вы защищаете - украинского народа или международных спекулянтов, которые уничтожают нашу страну

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик призвал главу государства решить, с кем он: с грабителями и спекулянтами, обворовывающими страну или с простыми людьми, нуждающимися в его защите.

Виктор Медведчук подчеркнул, что околовластные спекулянты и жулики, прикрываясь псевдонаучными лозунгами выдают обнищание страны за прогресс, а развал экономики – за успешные реформы.

"Из Украины выкачивают за границу миллиарды, чтобы потом брать миллионы в виде кредитов из этих денег и, разумеется, возвращать с процентами. Ни для кого не секрет, что от таких реформ страдает народ: пенсионер, всю жизнь работавший на эту страну; простой труженик, который с трудом сводит концы с концами, в том числе из-за непомерных жилищно-коммунальных тарифов; молодые люди, лишенные перспектив и возможности реализовать свое право на трудоустройство, получение жилья и достойный уровень жизни для себя и своих детей", - отметил оппозиционер.

"Настало время решить, с кем Вы, Владимир Александрович, – с грабителями или с ограбленными, с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, отброшенными за порог бедности и нуждающимися в Вашей защите. Вы должны сделать свой выбор!" - подчеркнул Виктор Медведчук.

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