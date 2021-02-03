Медведчук: Зеленский не смог закрыть "112 Украина", NewsOne и ZiK правовым путем, потому пошел путем узурпаторского захвата власти и грубого нарушения Конституции и законов

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет делать все для того, чтобы начать процедуру импичмента. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, комментируя незаконное закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Он напомнил, что для этого необходимо собрать 226 голосов в парламенте.

"Для этого надо 226 голосов, для того, чтобы начать процедуру импичмента, но мы будем делать. Мы будем бороться, мы не собираемся опускать руки, мы не собираемся сдаваться узурпаторской незаконной власти. Потому что я хочу вам напомнить и вы хорошо это знаете, что в 2019 году угрозы со стороны Зеленского были публичные по отношению к каналам и партии и в отношении финансирования, и всего остального. Но это было летом 2019 года, а у нас сейчас февраль 2021. Это что означает? Неужели вы думаете, что правоохранительные органы не получили соответствующих заданий для того, чтобы разработать? Получили. Масса возбуждена уголовных дел. В рамках этих уголовных дел за это время только в отношении моих высказываний, высказываний моих коллег, Рабиновича, высказываний многих других депутатов назначено более 9 экспертиз СБУ. И что? А каналы, которые не устраивают сегодня Зеленского, это что, сегодня тот выход, который он применил? Это какой прецедент сегодня создан? Если этот прецедент не поломает, а я в этом уверен, что должен его поломать Верховный суд Украины, есть Национальный совет по радиовещанию и телевидению, он рассматривает, и я вам хочу напомнить, ведь были замечания и наказания со стороны Нацсовета по отношению к NewsOne. Были. Последнее решение, которому более года, было принято обратиться в суд для лишения лицензии NewsOne. А решение суда есть? Нет. А почему нет? Я вопрос задаю – почему нет? Да потому что, видимо, нет оснований. Потому что если бы были основания, суд принял решение и лишил лицензии. Получается, правовым путем сделать этого нельзя. А если нельзя это сделать правовым путем, то идут путем захвата узурпаторского власти, путем грубого нарушения Конституции и законов", - отметил политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что юридических оснований для закрытия трех телеканалов нет.

"Поверьте мне, и моим знаниям, и моему профессиональному опыту. Точно так, как поступили вечером или ночью в отношении каналов. Вечером приняли решение, а ночью закрыли. Не имел права СНБО, не имел права президент своим указом делать то, что имеет четко выписанную правовую процедуру принятия решений. Нацсовет, суд, право на обжалование и решение. Если бы они пошли по этому пути и приняли решение в судебных инстанциях, тогда можно было критиковать, можно было не соглашаться, можно было возмущаться, но это правовой порядок. Мы будем идти правовым путем везде и во всем, демонстрируя то, что мы хотя бы остатки правового государства в Украине сохраним", - резюмировал политик.