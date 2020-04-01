Медведчук: Зеленский и его команда не выполнили ни одного пункта из Парижского коммюнике

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Президент Владимир Зеленский и его команда не выполнили ни одного пункта из Парижского коммюнике.

Об этом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

В частности, политик отметил, что его политическая сила будет продолжать борьбу за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, если власть будет поддерживать те обстоятельства, которые изложены в их мирном плане, так как сама она не имеет мирного плана.

"Я это категорически утверждаю сегодня, у власти нет плана по вопросу мирного урегулирования на Донбассе. Более того, власть делает все для того, чтобы создать альтернативу Минским соглашениям, которые признаны во всем мире безальтернативными", - сказал он.

При этом Виктор Медведчук уточнил, что такие центры, как Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин, на которые сегодня ориентируются украинские власти, считают Минские соглашения безальтернативными.

"А наша власть, которая якобы пассивно с этим соглашается, занимает позицию, допустим, вновь назначенный вице-премьер господин Резников заявил о том, что мы никогда не введем особый статус Донбасса в Конституцию. Хотя в Минских соглашениях записано о том, что особый статус должен быть утвержден не только постоянно действующим законом, но и соответствующей нормой Конституции", - продолжил он.

Политик возмутился: "А как же быть с коммюнике 9-го декабря в Париже, 19-го года, где господин Зеленский поставил свою подпись вместе с подписями и госпожи Меркель, и господина Макрона, и господина Путина. Они же согласились о полной имплементации Минских соглашений в законодательство Украины с полным, подчеркиваю, статусом, особым статусом неконтролируемых территорий в соответствии с Минскими соглашениями, где, как я уже говорил, есть непосредственно изменения в Конституцию. Как же сегодня власть об этом говорит? Об этом говорят представители фракции "Слуга Народа", об этом говорит господин Зеленский. Подождите, почему же он об этом прямо не заявил девятого декабря? Потому что он хочет, чтобы была еще одна встреча Нормандского формата? Возникает вопрос: а зачем? Зачем, если фактически через несколько дней будет 4 месяца с момента проведения парижской встречи Нормандского формата, очной за последние три года, и якобы наступает дата новой встречи, но ведь ни одного пункта из коммюнике от девятого декабря Зеленский и его команда не выполнили. Ни одного, я это категорически утверждаю, кроме как внесла изменения в закон об особенностях местного самоуправления в Донецкой, Луганской области, поменяв 2019 год 31 декабря, когда действие этого закона прекращалось, на 2020, но не имплементировав в этот закон формулу Штайнмайера, что было решено и подтверждено всеми странами Нормандской четверки, и то другое, которое было предусмотрено в этом коммюнике. Поэтому вот вам последовательность, вот вам пагубность результатов действий власти, которые мы, к сожалению, имеем сегодня".

Напомним, ранее Виктор Медведчук выразил мнение, что помощь парламентариев из Германии, Франции и России помогла бы убедить Украину выполнить Минские соглашения.