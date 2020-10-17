Медведчук: Зеленский должен уйти со своей должности, если он не принесет в Украину мир

Народный депутат Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Если президент Украины Владимир Зеленский не установит мир в Украине, то он должен покинуть свою должность. Об этом заявил в интервью четырем украинским телевизионным каналам председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Недавно президент Украины Зеленский дал в Великобритании интервью легендарной программе ВВС HARDtalk, где заявил, что если он не сможет закончить войну на Донбассе - нужен другой человек. На вопрос журналиста о том, сможет ли Медведчук стать таким человеком, тот ответил:

"Вы знаете, я эту тему, честно говоря, обсуждать не хочу. Не хочу обсуждать по разным причинам. И эти причины заключаются в следующем. То, что Зеленский откровенно это сказал, – это ему плюс. Более того, я могу дать ответ на то, что он сказал, – он не добьётся мира. Он мир не установит. Это не моя точка зрения – это моя уверенность, которая зиждется на реальных аргументах сложившейся ситуации и того, как эта ситуация будут развиваться в будущем", - считает нардеп.

Медведчук подчеркнул, что партия ОПЗЖ готова в любое время оказывать любым представителям власти помощь в установлении мира на Донбассе.

"Вопрос того, что он должен уйти, так как главный его "месседж" – как сейчас модно говорить – или главная программная задача на посту президента было установление мира (и это никто не поддает сомнению) – то, что он должен уйти, если он этого не сделает, это факт. А кто должен прийти – это должен определить украинский народ. Я вам хочу сказать то, что касается меня и нашей партии: мы готовы любому представителю власти, главе власти в стране, президенту и другим представителям власти оказывать содействие, чтобы установить мир в Украине. Чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина – на Донбасс. Мы готовы помогать в вопросах радикального изменения экономического курса, наполнения реальным содержанием экономики, социальной сферы. Мы готовы создавать сегодня по-новому, в большей части восстанавливая экономику Украины", - подытожил нардеп.