Медведчук: Зеленский должен дать ответ не мне, а 73% избирателей, поддержавших его на выборах

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский должен дать ответ 73% избирателей, поддержавших его на выборах.

Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Зеленский, если мы говорим о первом обращении, должен дать ответ не для Медведчука. Поверьте мне, как юрист юриста я его хорошо понимаю. И хотя его не знаю лично, виделся, может, раз или два где-то, но я все понимаю. Но он должен дать ответ 73% своих избирателей. Они за него отдали голоса", – сказал он.

Политик также уверен, что эти избиратели интересуются ответами на эти вопросы.

"Точно так и второе обращение, где я говорю, что он, мне кажется, как юристу, обращаясь к человеку, имеющему юридическое образование, что ему надо как-то определиться. Нет, может, я ошибаюсь, тогда меня поправят, но цель стратегическая, опять-таки, возвращаясь, - это дискуссия по этому вопросу. Вот я хочу, чтобы в обществе была дискуссия. Не просто говорить: да он плохой. Я вот иногда слышу, когда берут интервью СМИ, телеканалы – он нас обманул, да нет, но он обещал, не сделал… Ну, на счет "обещал" у меня есть сомнения, потому что в принципе он-то ничего не обещал, просто люди путают его и Василия Голобородько еще. Тот действительно обещал, но тот и делал. Может, и этот будет делать, мы же не знаем", – отметил Медведчук.