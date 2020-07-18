Медведчук: Зеленский делает все, чтобы не обидеть жителей Западной Украины. Так они за него не голосовали и не будут

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Владимир Зеленский делает все, чтобы не обидеть жителей Западной Украины, но они за него не голосовали и не будут. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".

"Вот на территории неконтролируемой в Донецкой и Луганской области, в так называемых ОРДЛО, живут украинцы или нет? Граждане Украины или нет? Давайте с этим определимся. Если вы говорите, что граждане Украины, и я считаю, что это граждане Украины, то надо исходить из этого. У граждан Украины не должно быть ограничений в получении пенсий, в получении образования. Более того, если они считают, что в Украине можно получить конкурентоспособное образование, то этому надо только радоваться. А если говорят, что это приедут дети сепаров и они будут такие, как сепары, тогда извините, тогда надо определить, кто украинец, и вообще, кто дал право тем, кто это говорит, определять по принципу "наш - чужой". Кто дал право говорить, что эти чужие? Кто дал тогда право говорить о том, что необходимо в результате политики мирного урегулирования вернуть Донбасс в Украину, а Украину - на Донбасс? Ну, это мы так говорим, "Оппозиционная платформа – За жизнь", а Зеленский так не говорит, и его команда так не говорит, и они рассуждают о реинтеграции, мы уже говорили, непонятно какой, как и на основании чего. Или о каких-то новых форматах, причем те, кого они записывают участниками этих форматов, даже об этом не знают", – отметил он.

"Поэтому это же все связано с этим. Первое – непонимание ситуации. Второе – политическая воля, и мы возвращаемся к идентичности. Значит, те кто-то - в основном это люди, которые проживают в Западной Украине, они говорят: нет, этого нельзя делать, это дети сепаров и все. Почему? Потому что вот мы их ненавидим, и все. Минуточку, а кто вы такие, чтобы иметь право говорить, что это так должно быть? Высказывать вы можете все что угодно, но делать – кто вам дал право?" – добавил политик.

По его мнению, получается так, что власть ушки настроили и делают все, как бы чего не вышло.

"Ведь это и есть сегодня политика президента Зеленского и его команды – как бы чего не вышло, как бы не обидеть национал-радикалов, как бы не обидеть людей, которые проживают в Западной Украине. Так они, кстати, за него и не голосовали, насколько мы помним. И вряд ли сейчас будут голосовать, потому что у них есть другие кандидаты и другие политические силы", – отметил Медведчук.