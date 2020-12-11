Медведчук: Заявления посольства США о том, какие вакцины покупать Украине, – это элемент внешнего управления

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявления посольства США о том, какие вакцины надо покупать Украине, являются элементом внешнего управления нашей страной.

Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил в интервью украинским телеканалам.

"В начале октября я на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил с учетом того, что в августе месяце была зарегистрирована первая в мире, подчеркиваю, вакцина "Спутник V", создать условия для приобретения этой вакцины в Украине для вакцинирования украинских граждан. И он пошел на это. Более того, был проработан этот вопрос, были соответствующие звонки, изучались возможности. Он сказал – да, мы это можем сделать, если официальные органы, действительно, на это пойдут, если она будет в установленном законном порядке в Украине зарегистрирована, мы можем это сделать. Но, как вы знаете, прошло больше двух месяцев, и, как абсолютно правильно было здесь отмечено о том, что министр здравоохранения, который в одном из эфиров заявил – ну, конечно, мы рассматриваем любые вакцины, в том числе и российскую, – через несколько дней он посетил (видимо, случайно) посольство США, и временный поверенный в делах США в Украине заявила, я подчеркиваю, не министр здравоохранения, а именно она заявила, что Украина не будет покупать российскую вакцину. Но это более чем говорит и о внешнем управлении, и к сожалению моему, о колониальном статусе нашей страны, и о многом другом", – сказал Виктор Медведчук.

Парламентарий продолжил: "…Было много критики, было много разговоров, и я подумал, что, видимо, приобрести вакцину "Спутник V" для спасения жизни и здоровья наших граждан не получится. Не получится, исходя из политических взглядов, политически мотивированных взглядов руководства Украины. Не получится потому, что сегодня власть занимает позицию угодную в формате внешнего управления".

Политик акцентировал, что после обращений многих структур, организаций, тысяч людей возникла другая инициатива – о том, чтобы получить в РФ технологию и наладить производство этой вакцины в Украине.

Напомним, народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин заявлял, что действующая украинская власть намеренно игнорирует тему поставки и производства на территории Украины российской вакцины от коронавируса из-за коррупционного, коммерческого интереса.