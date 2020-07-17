Медведчук: Заявления о передаче президентских резиденций детям или перенос Администрации президента в Украинский дом – это маразм

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявления о передаче президентских резиденций детям или перенос Администрации президента в Украинский дом – это маразм.

Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Я не выступаю против того, что нет посадок или не привлекается Порошенко. Я выступаю за то, что тогда он не имел права использовать вот этот дешевый популизм с целью борьбы за то, чтобы ему представили это доверие и за него голосовали. И сейчас, когда он в этом признается, это как раз и говорит о том, что "тогда нужны были голоса - я говорил". А сейчас нет. Или, допустим, с государственной дачей. Ну, вот вы б задали мне сейчас вопрос: "Виктор Владимирович, а как вы считаете, где должен жить президент?". Я вам скажу: однозначно в условиях обеспечения безопасности, режима, связи, условий нормальной жизни и его, и его семьи. И это должна быть специальная государственная дача, которая существует, № 29 в Конче-Заспе. Там жил когда-то, ее построили в начале 2000-х, жил президент Кучма, потом жил президент Ющенко. Порошенко не жил, потому что он жил в своем доме, Янукович жил в своем доме", – отметил он.

При этом политик подчеркнул, что это специальное жилье, которое обеспечено всем необходимым для президента.

"В конце концов, это его статус. Только зачем же использовать дешевый популизм, рассказывать во время выборов, что эти дачи нужно отдать детям? Детям? Неправильно. Детям, если нужны дачи, ты, как президент, должен построить и обеспечить. А у президента есть резиденция, и эта резиденция не только для тебя, но и для последующих президентов. Но тогда же он так не говорил, а сейчас он так сделал. И поэтому и тогда, и сегодня я, например, считаю, что это абсолютно правильно, что президент должен жить в специально отведенном месте, а не в жилом доме, где живут люди, соседи, где охрана, естественно, мешает в том числе и другим людям, и это сказывается на их условиях проживания. Он не должен ограничивать условия проживания и интересы других людей", – добавил Медведчук.