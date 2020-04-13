Медведчук: Заявление о миллионе долларов от Зеленского за вакцину – это пиар-ход

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о миллионе долларов за вакцину против COVID-19 – это пиар-ход и не более.

Об этом председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил во время брифинга в кулуарах парламента, который транслировал телеканал ZIK.

"Я не знаю, кто ему подсказал эту наивную мысль или наивный ход, потому что надо разбираться, что собой представляют научные и аналитические исследования. Что собой представляет наука и изобретения, в том числе в данной ситуации, вакцин по борьбе с коронавирусом. Это плановый подход, это исследования лабораторные, научные, практические, которые могут привести к тому или иному результату. Поиском вакцины сегодня занимаются многие страны мира – Япония, Австралия, США, Россия, Франция. И в этих расчетах мы видим, что многие лаборатории, которые ведут научные изыскания реальные, а не разговоры о вакцине, они планируют, что, возможно, выйдут на положительный результат в июле-сентябре.

Если бы г-н Зеленский был знаком с системой научных исследований, или бы его проконсультировали на эту тему, то он бы знал, что научные исследования, которые начинаются, предполагают несколько циклов, которые могут привести или приводят к положительному результату. А говорить о том, что можно выплатить огромную сумму, миллион долларов тому, кто изобретет вакцину в Украине, если такие исследования и проводятся, то тогда у этих ученых, которые проводят, необходимо узнать, как они собираются это делать, какие этапы они уже задействовали и какие этапы в их деятельности могут привести к результатам.

А подобное заявление – это очередной пиар-ход, не больше, к сожалению. Хотя, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы такая вакцина была найдена, и еще больше мне хотелось бы, чтобы эту вакцину изобрели именно в Украине. Но, к сожалению, реально пока об этом ничего не свидетельствует", – заявил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук, ссылаясь на данные соцопросов, заявлял, что украинский бизнес может не выдержать условий карантина.