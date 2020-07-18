Медведчук: Записи разговоров Порошенко и Байдена необходимо расследовать

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена необходимо расследовать. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".

"Да не надо вмешиваться в американскую ситуацию, не надо требовать Байдена привлечь его к ответственности за коррупционные действия. Надо привлечь к ответственности виновных людей здесь, в Украине. И как президент Украины он должен создать для этого условия. Он не может требовать, он не может вынуждать, он не может давать команды, но правоохранительные органы должны сами оценить эту ситуацию. Оценят? Нет. Потому что когда появились пленки вторые, вторая порция, то фракция "Слуги народа" обратилась к нам: "Дайте нам два человека для следственной комиссии". Они были инициаторами создания следственной комиссии. Мы дали. Как раз заканчивалась пленарная неделя. Через неделю после работы в комитетах об этом всем забыли. Почему? Потому что сказали президенту, что этого делать не надо. Потому что написали письмо семь бывших экс-послов США в Украине и сказали: "Вам не надо вмешиваться в избирательную кампанию". Какую кампанию? Что значит "вмешиваться"?" – отметил он.

Политик добавил, что надо дать оценку человеку, который направлял диверсионные группы для осуществления диверсий в отношении граждан Украины.

"В Крыму живут граждане Украины, это же Украина. А направлялась группа, которая была нацелена на совершение диверсионных действий. Есть жертвы, погибли люди. И он это сознательно делал. Причем здесь Байден? Байден, наоборот, его критиковал за это, если верить этим разговорам, потому что нельзя этого делать. Но тот же Байден, это уже интересно не для СМИ украинских, а для американских, которых я сказал вчера в интервью американским журналистам, о том, что Байден-то в Конгрессе об этом не заявил - о том, что это диверсия была с согласия президента Украины. А он продолжал вести переговоры, которые его заинтересовали, но это оценка уже США и их системы правоохранительной и судебной, они должны давать оценку. А наш президент и наша правоохранительная система должны оценивать действия тех людей, которые являются гражданами Украины", – добавил Медведчук.