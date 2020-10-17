Медведчук: Внешнее управление Украиной со стороны США останется независимо от того, кто станет президентом США

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что внешнее управление Украиной со стороны США останется независимо от того, кто станет новым президентом Штатов в 2020 году. Такое мнение он высказал в интервью четырем украинским телевизионным каналам.

"Я бы не относился так серьезно к тому, кто станет президентом США. Первое - внешнее управление, которое введено, к огромному сожалению, в нашей стране США, оно было и останется, независимо от фамилии президента. Второе – могут обостриться внутренние противоречия и столкновения отдельных кланов, которые выступали на стороне Трампа или на стороне представителей демократов – Байдена. Вспомнят все грехи одного или второго, все заявления о поддержке, и кто-то будет кого-то уничтожать или пытаться это сделать. США своей политики по отношению к Украине не изменят", - заявил нардеп.

Медведчук считает, что США рассматривают Украину как плацдарм для создания проблем России, а из-за ситуации на Донбассе РФ находится в постоянном напряжении.

"Потому что они нашли плацдарм и этот плацдарм для них – это проблема для России. Это плацдарм не для того, чтобы защитить Украину – территория Украины не выступает той стратегической целью, чтобы помочь украинскому народу и помочь нашему государству. Территория Украины – это плацдарм создания неприятностей для России. Россия должна находиться постоянно в условиях вот этого политического напряжения, с учетом ситуации на Донбассе. И это при том, что и Минские соглашения, что является главной их заслугой, как утверждают те же американцы, из числа бывших экс-послов США в Украине, и г-н Путин, который заявляет, что "Донбасс – это Украина", – никто не оспаривает этого тезиса, но при этом у США главная задача – оставить эту территорию раздора. Территорию невозможности восстановления экономических и торговых отношений между Россией и Украиной, и сделать так, чтобы эти два народа никогда снова не вернулись к братским и дружественным отношениям", - подчеркнул Медведчук.

Нардеп считает, что историю двух соседских государств Украины и России невозможно забыть и к ней следует относиться с уважением.

"Я могу сказать, что этого не произойдет. Какие бы попытки в этом плане ни проводились, все равно украинский и российский народы останутся дружественными, соседскими и братскими. Как бы этого ни хотелось партии войны в Украине, как бы этого ни хотелось тем, кто осуществляет внешнее управление в нашей стране, все равно будет так, как было веками. Как было в течение последнего тысячелетия. Будет именно таким образом, а не иначе. Слова г-на Зеленского, в начале его пути президентских полномочий, когда он сказал, отвечая г-ну Путину, на какой-то вопрос, что общего у нас (у них, у Зеленского и его команды), осталась одна граница. Я ответил и повторю этот ответ: нет, это у вас, г-н Зеленский, осталась одна граница. А у нас, у большинства граждан Украины, осталась общая тысячелетняя история, осталась победа в ВОВ, 75 лет которой мы праздновали недавно. Остались родственные связи и многое другое, что нас объединяет. А это и язык, и вера, и история. И какие бы зеленские и порошенки бы ни приходили, и что бы они ни пытались с этим сделать, у них, к их сожалению, а к нашему счастью, ничего не получится", - подытожил нардеп.