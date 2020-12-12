Медведчук: Власть Зеленского ничего не делает для того, чтобы вернуть удерживаемых лиц с территории ОРДЛО

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть президента Украины Владимира Зеленского ничего не делает для того, чтобы вернуть удерживаемых лиц с территории ОРДЛО.

Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что обмен удерживаемыми лицами состоится до конца года.

"Вы знаете, исходя из мнения той стороны, я прочитал сообщение несколько дней тому назад представителей Луганска и Донецка, они заявили, что такого обмена не будет по вине украинской стороны. Как к этому относиться - я не знаю, но такая информация есть. Если есть такая информация или такая точка зрения той стороны – то ответ на ваш вопрос, к сожалению, прямолинейный, не в пользу сегодня украинских граждан, которые, к сожалению, находятся там и должны вернуться. Я думаю, что и в этом вопросе власть Зеленского ничего не делает для того, чтобы вернуть этих граждан. По крайней мере, я могу об этом судить и давать объективную оценку, потому что долгие годы сам занимался этим вопросом, и мне удавалось освобождать людей с одной и с другой стороны, и этих людей было очень много – сотни людей, которые вернулись домой, в семьи и к родным, чего не происходит сегодня при власти Зеленского", – сказал Виктор Медведчук.

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Как сообщалось ранее, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что процесс обмена удерживаемыми лицами сейчас заблокирован, однако остается надежда.