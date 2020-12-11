Медведчук: Власть поступила с ФЛП незаконно, необоснованно и необъективно

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть поступила с представителями физических лиц – предпринимателей незаконно, необоснованно и необъективно.

Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил в интервью украинским телеканалам.

"Первый вывод, который мы сделали, я имею в виду нашу партию, наша фракция в парламенте, – это то, что власть поступила с этими людьми незаконно, необоснованно и необъективно. Да, мы поддержали несколько недель тому назад законопроект о внесении изменений в части отсрочки введения программно-расчетных операций на один год. Это частичная мера для того, чтобы наработать необходимое законодательство и его реализовать", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Парламентарий рассказал, что после голосования представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" решили, что надо попытаться найти оптимальный выход из этой ситуации. Стратегический совет партии рассмотрел этот вопрос, создал рабочую группу, в которую вошли народные депутаты Александр Колтунович, Наталья Королевская, включились и многие другие депутаты. Они организовали диалог с представителями физических лиц – предпринимателей. В результате, говорит Виктор Медведчук, был найден оптимальный вариант.

"Мы должны урегулировать эту ситуацию и в интересах государства, и в интересах развития малого бизнеса и возможностей деятельности физических лиц предпринимателей. Мы подготовили такой законопроект, мы его зарегистрировали, мы его зарегистрировали от нашей фракции и считаем, что он должен быть принят. Мы там отказались от вообще внедрения системы РРО, повысив лимиты в деятельности физических лиц предпринимателей, и считаем, что это оптимальная модель, которая, во-первых, мы идем навстречу тем людям, которые, во-первых, зарабатывают деньги, во-вторых, платят налоги, в-третьих, эти люди, которые, несмотря на всю "деятельность" нашего государства, не сделали ни одного шага по пути рабочих мест – сами создали рабочие места, сами обеспечивают себя работой и еще людей дополнительно и сами существуют в условиях экономического кризиса", – сказал Виктор Медведчук.

Парламентарий считает, что законопроект имеет право не просто на существование, а на принятие: "Мы сможем действительно не просто помочь этим людям – мы этим можем помочь объективно экономике страны, которая находится в этом ужасном состоянии, до которого довела его власть".

Как сообщали ранее, президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) относительно жалоб о нарушениях установленного порядка проведения расчетных операций в части суммы примененных штрафных санкций" № 1017-IX, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.