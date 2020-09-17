Медведчук: Власть незаконно и преступно лишила права голоса 500 тыс. граждан Украины, проживающих в подконтрольных Украине Луганской и Донецкой областях

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действующая власть незаконно и преступно лишила права голоса 500 тысяч граждан Украины, проживающих в подконтрольных Украине Луганской и Донецкой областях.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что комментируя ситуацию с местными выборами в Украине, нельзя путать понятия.

"Многие, кто комментирует и дает пояснения по этому поводу, не совсем понимают, о чем идет речь. Дело в том, что в пункте 4 сказано, что выборы на неконтролируемой территории могут произойти при определенных условиях, и эти условия перечисляются. Эти условия прямо противоречат Минским соглашениям. Речь не идет о том, что выборы на неконтролируемой территории должны пройти 25 октября 20-го года. Они не могут, априори, произойти, по одной простой причине: во-первых, нет закона о проведении выборов на неконтролируемой территории, а, во-вторых, нет сегодня того перемирия, и не выполнены те условия минских соглашений, которые должны предшествовать проведению там выборов. Поэтому то, что с той стороны взята на вооружение такая позиция, об отмене пункта 4 постановления ВР, свидетельствует только о том, что она нарушает, сама, минские соглашения. Ее надо отменить, чтобы продолжать переговоры в рамках минского формата. Иначе эти переговоры абсолютно не имеют никакого смысла", - отметил он.

В то же время Медведчук акцентировал внимание на том, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагала другое.

"То, что предлагаются внести изменения, как минимум то, что предлагал г-н Качура, то, что предлагала ОПЗЖ, а мы ставили этот вопрос в отношении того, что необходимо проводить выборы уже в ходе этой кампании, 25 октября – это выборы Луганского и Донецкого областного совета. Это выборы 18 ОТГ, где 500 тыс. граждан Украины, проживающих на Донбассе лишены конституционного права. Лишены незаконно, лишены преступно. И это самая главная задача, которую необходимо исправить и ее еще можно справить, несмотря на начало избирательного процесса", - сказал он.

А вот то, что касается неконтролируемых территорий, продолжил политик, - это вопрос будущего. "И вопрос будущего связан с тем, что нельзя ставить крест на минских соглашениях. А пункт 4 фактически, этот крест поставил", - резюмировал Медведчук.

Напомним, ранее народный депутат Александр Качура внес в Раду проект постановления об изменении в постановлении от 15 июля в отношении проведения выборов на Донбассе.

В свою очередь в ЦИК заявили, что осенью этого года провести местные выборы на территории общин, подконтрольных центральной власти, уже невозможно.

Также в ЦИК объяснили, что украинское законодательство не запрещает проводить местные выборы в регионах, которые относятся к красной зоне карантина.