Медведчук: Власть хорошо знает, что нужно сделать для достижения мира на Донбассе, но отказывается это делать

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

При отсутствии политической воли президента Владимира Зеленского и его окружения никаких результатов и подвижек в вопросе мирного урегулирования на востоке Украины не будет. И власть хорошо знает, что ей надо делать, однако она категорически от этого отказывается.

Такое мнение во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Тут все очень просто. Все это прописано в минских соглашениях, и комплекс мер по мирному урегулированию, Который был подписан 12 февраля 2015 года дает ответ на все эти вопросы, в том числе и те, которые вы поставили. И власти надо действовать в русле исполнения этих решений. А сегодня получается, что власть, которая по факту, и у меня есть основания это утверждать, не имеет политической воли на мирное урегулирование, пытается найти какие-то варианты "В", "С", пытается сделать все, чтобы сегодня не выполнять минские соглашения. Мы же слышим постоянные комментарии "минские соглашения надо изменять", "минские соглашения не являются тем документом, который надо исполнять", но при этом господин Зеленский 9 декабря, именно он, не Порошенко, который осветил подписание минских соглашений в феврале 2015 года, а именно господин Зеленский 9 декабря подписал и утвердил парижское коммюнике, признал минские соглашения, где они все перечисляются", - отметил политик.

При этом Медведчук напомнил, что в указанном коммюнике речь идет о мирном договоре 5 сентября 2014 года, меморандуме 19 сентября 2014 года и протоколе, и комплексе мер о мирном урегулировании от 12 февраля 2015 года.

"Он же (президент Зеленский, - ред.) поставил свою подпись. Более того, были намечены действия, которые необходимо выполнить до следующей встречи глав государств нормандского формата. Ничего из этого не сделано, я могу опять-таки это утверждать. Более того, продолжается перетягивание каната, а воз и ныне там. Поэтому в данном случае при отсутствии политической воли Зеленского и его окружения никаких результатов и подвижек в вопросе мирного урегулирования не будет. И власть хорошо знает, что ей надо делать, однако она категорически от этого отказывается. Отказывается делать, отказывается принести мир в Украину, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", - резюмировал он.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что сегодняшние действия украинской власти в ТКГ свидетельствуют о выходе из соглашений о режиме прекращения огня и перемирия от 22 июля 2020 года.