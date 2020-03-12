Медведчук: Власть должна остановить ура-патриотический реванш

Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" фото - zagittya.com.ua

Украинская власть должна остановить ура-патриотический реванш. Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, текст которого размещен на сайте политсилы.

Приводим его дословно:

"Шабаш ура-патриотов на презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую проводил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, говорит о том, что ни о примирении, ни о единстве националистические силы не хотят даже слышать.

"Нет диалогу! Нет компромису! Нет реинтеграции Донбасса!" – вот принципы той деструктивной политики, которую сегодня продолжают претворять в жизнь ошметки "партии войны", взращенные властью Порошенко.

На глазах мирового сообщества адепты Порошенко – Парубия – Яценюка – Турчинова – деятелей, которые работали на раскол страны под лозунгом "Армия! Мова! Віра!", – сегодня продолжают углублять линии раскола. Циничные действия радикалов говорят о том, что государство утратило монополию на применение силы.

Истерика ура-патриотов, кричащих "Нет диалогу с Донбассом!", усиливается стенаниями и угрозами маргинальных политиков "партии войны", которые, как мантру, повторяют затертую фразу: "Нет переговорам с РФ! Нет переговорам с представителями Донбасса!".

Ура-патриоты как огня боятся миротворческой миссии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и реализации "Парламентского измерения "нормандского формата"" – инициативы, поддержанной на самом высоком уровне в Париже, Берлине и Москве.

Наша политическая сила ответственно заявляет: мы не позволим радикалам и неонацистам вершить свое – ура-патриотическое – правосудие.

Мы требуем немедленно привлечь к ответственности всех виновных к избиению советника секретаря СНБО и срыву презентации "Национальной платформы примирения и единства".

Реванш ура-патриотов не пройдет. Мы сделаем все для того, чтобы "сшить" страну и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс".

Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохо.

Во время презентации радикалы перекрыли вход и сорывали мероприятие, которое проводил Сивохо. После этого они назвали его предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.

Впоследствии Сивохо прокомментировал эту ситуацию и заявил, что "некоторым мир не нужен и что они хотят войны, потому что война — это бизнес и большие деньги".