Медведчук: Власть боится национал-радикальных группировок, потому они безнаказанно бесчинствуют

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что сегодня в Украине национал-радикалы находятся в стадии вседозволенности. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Это происходит по следующим причинам: первая причина – власть их боится; вторая причина – непрофессионализм, неэффективность деятельности правоохранительной системы. Именно поэтому мы сегодня занимаем первое место, первое место в Европе по уровню преступности. То есть вот эти причины являются сегодня непосредственно связанными с тем, что происходит в стране", - сказал политик.

Он добавил, что разгул национал-радикалов не может быть терпим обществом, страной, государством и государственной властью.

"Более этого, монополия на применение насилия в стране должна принадлежать только государству. Сегодня государство в лице господина Зеленского, как, собственно говоря, и ранее в лице Порошенко, так и не отвоевало это конституционное право, обязательный атрибут государственной власти – применение насилия. И с учетом того, что власть, сегодняшняя власть, боится национал-радикалов, это все происходит.

Именно поэтому сегодня граждане не доверяют этой власти, и в вопросах, когда задаются вопросы, насколько вы чувствуете себя в безопасности, большинство населения, более 60% опрошенных, считает, что власть не способна обеспечить их безопасность. Вот вам оценка власти, оценка происходящего в стране", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь".