Медведчук: В XXI веке очень сложно закрыть рот тем, кто говорит, кто доносит правду людям

112 Украина

Журналисты будут все. И те, которые продолжают это делать, и те, кого закрыли. Потому что в XXI веке очень сложно закрыть рот тем, кто говорит, тем, кто доносит правду людям. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что "эта правда очень горькая".

"Горькая для господина Зеленского, горькая для его власти. Потому что именно он вчера своим росчерком пера фактически не задумываясь вышвырнул на улицу около 1500 работников трех каналов, из них 634 журналиста. 634 журналиста. Не задумываясь над тем, что будет, как будет и на основании чего он сделал. Первое. В соответствии с законом, на основании которого были внесены санкции, экономические и другие, они не могут применяться к гражданам Украины, а также к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству. Это удел применения к нерезидентам, лицам, которые имеют иностранное гражданство, а также лицам без гражданств и иностранным юридическим компаниям. Других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народному депутату Украины, члену политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет. Нет ни в действующем законодательстве, ни в Конституции. Как и нет оснований для применения этих санкций к юридическим лицам, где существует сегодня регистрация трех каналов", - отметил политик.

Виктор Медведчук напомнил, что в истории нашей независимой Украины был случай, когда закрыли один канал.

"Я думаю, молодое поколение журналистов об этом не помнит, но я напомню. Это начало 90-х, канал Гравис. Закрыл его президент Украины Кравчук. Чем закончилось это закрытие на выборах 94 года мы все знаем. Я уверен, такая судьба ждет и президента Зеленского. Не знаю, думал ли он, на что он идет, не знаю, как и кто ему посоветовал или кто им руководил, а я думаю, что здесь есть очевидный элемент внешнего управления. Но он сделал то, что погубит его политически как президента страны. Мы будем защищать интересы людей, которые получили и которых ограничили в праве получения на объективную и справедливую информацию. Мы будем защищать журналистов, мы будем защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела, от узурпации власти, от того, о чем сегодня уже говорилось в зале ВР, о том, что сначала это началось с обысков телеграм-каналов, потом закрыли три канала, 112, ZiK и NewsOne, и эти действия, этот террор, естественно, этой власти будет продолжаться", - добавил оппозиционный политик.