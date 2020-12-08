Медведчук: В Украине на сегодня возможно производить до 700 тыс. доз вакцины в месяц

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Украине на сегодня есть возможность производить до 700 000 доз вакцины в месяц. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук сказал во время встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом.

"Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины. Это очень важное и знаковое событие для Украины. И, как я уже говорил, действительно, по просьбе моей, которая была обращена к президенту РФ Путину Владимиру Владимировичу, он дал поручение поработать над этим вопросом и изложить возможности производства вакцины в Украине", - сказал он.

По его словам, "сегодня мы подводим итоги, и это решение принято о том, что такая возможность существует, производственные мощности есть, вы видели видеоролик, видеоматериал, который подтверждает возможность производства вакцины на территории Украины на предприятии "Біолік", город Харьков. Более того, представители Российского фонда прямых инвестиций и центра Гамалеи дали добро на возможность трансфера технологии в Украину для производства, а также предоставления сырья в виде клеточной линии для производства этой вакцины".

"Сейчас вопрос заключается в следующем, что это предприятие может начать производство вакцины как минимум на экспорт в третьи страны, но наша главная задача, моя главная задача как представителя сегодня из Украины, который реализует просьбу тысяч наших граждан, организаций, общественных организаций, политических сил в том, чтобы такое производство проводилось на территории Украины в интересах украинских граждан", - указал нардеп.

Медведчук уточни, что "для этого необходимо пройти всю регистрацию в соответствующих государственных органах и получить такие разрешения".

"Как сложится история с этим вопросом, я могу сказать одно – наша политическая сила сделает все, чтобы производство в Украине вакцины "Спутник V" состоялась в интересах наших граждан, в интересах наших людей в Украине", - подытожил народный избранник.

Как сообщалось ранее, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук провели встречу, в ходе которой обсуждалась возможность технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины "Спутник V" - первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса.