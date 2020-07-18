Медведчук: В Украине должны быть досрочные президентские и парламентские выборы
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук убежден, что в Украине должны быть долгосрочные президентские и парламентские выборы. Об этом политик сообщил в интервью четырем украинским каналам.
По его словам, выборы как парламента, так и президента Украины должны проводиться вместе.
"Почему парламентские? Ну, во-первых, когда кто-то там говорит, занимая должность президента, что "Я там распущу парламент", как он говорил на первой пресс-конференции, "если они не сделают..." - ну, про слуг говорил своих, - "или они не будут там выполнять, я их через год распущу. До 21 июля нельзя, а потом можно”. Я думаю, что господин президент как юрист, и я ему говорю, как юрист, погорячился, потому что такого понятия "я и распущу" - ну, это из другой риторики, явно не президентской и точно ничего общего не имеющей с человеком, который имеет юридическое образование", — объяснил народный депутат.
Так, Виктор Медведчук отметил, что президент Украины по Конституции может распустить парламент в трех случаях. В частности, это когда пленарные заседания не проводятся в течение 30 дней, это когда не утверждается правительство в течение 60 дней и в течение 30 дней не создается коалиция. Однако, глава государства должен создать основания для того, чтобы использовать один из этих трех случаев.
"Что он может сделать? Он может дать команду фракции "Слуги Народа" выйти из коалиции. Или, если быть точнее, они же не в коалиции, потому что их фракция и является коалицией", — отметил политик.
Также депутат напомнил ситуацию, когда готовилась конституционная реформа 2004 года. Тогда у Медведчука произошла дискуссия с Симоненко и Морозом, потому что их фракции вместе с большинством пропрезидентским тогда могли составить 300 голосов, которые бы проголосовали за эту реформу.
"Когда мы записали о том, что большинство, коалиция парламентского большинства состоит из фракций, там, из двух и более, я говорю: "А тут придет фракция или политическая сила, которая будет составлять 226+". Меня заклевали стрелами критики, и Александр Александрович, Петр Николаевич говорит: "Виктор Владимирович, ну, это невозможно. В Украине? Да нет". У меня были тоже сомнения, я говорю: "Давайте сделаем. На все случаи жизни". И мы тогда это сделали. Кстати, если бы не сделали, то мы бы поставили сейчас их в неловкое положение: при наличии 250... в парламенте им надо было с какой-то фракцией заключать парламентское соглашение о создании коалиции парламентского большинства", — добавил Виктор Медведчук.
В связи с этим депутат отметил, что президент может инициировать снятие статуса Коалиции со "Слуги Народа". По словам политика, это возможно не только теоретически, но и практически.
"Он может сказать, чтобы объявила "Слуга Народа" о том, что они не являются больше Коалицией, снимут с себя статус. Может, да? Конечно, может. Но сделает? Не знаю. Но может сделать. Скажите, а эту команду выполнят? У меня сомнения. А знаете, почему? Да потому что да, там есть люди, которые выполнят любую команду президента Зеленского, и это правильно, объективно. Но там есть много людей, которые этого не сделают. И тогда выйдя их этой фракции, вместе с другими депутатами, даже теми, которые ведут "кровопролитную" в законодательном процессе борьбу смогут так, ради сохранения себя в парламенте, создать новую коалицию", — отметил политик.
Кроме этого, Виктор Медведчук добавил, что "когда речь едет о досрочных выборах, то является основанием тогда, когда страна в кризисе во всех вопросах и надо менять власть". В этом случае необходимо проводить досрочно и президентские, и парламентские выборы.
"А вот просто так парламентские - не выйдет, я так думаю. Могу ошибаться, но думаю, что нет", — подытожил он.
Напомним, недавно Виктор Медведчук снова обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором предостерег главу государства о том, что последние шесть лет наша страна теряет независимость и суверенитет.