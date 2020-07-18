Медведчук: В Украине должны быть досрочные президентские и парламентские выборы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук убежден, что в Украине должны быть долгосрочные президентские и парламентские выборы. Об этом политик сообщил в интервью четырем украинским каналам.

По его словам, выборы как парламента, так и президента Украины должны проводиться вместе.

"Почему парламентские? Ну, во-первых, когда кто-то там говорит, занимая должность президента, что "Я там распущу парламент", как он говорил на первой пресс-конференции, "если они не сделают..." - ну, про слуг говорил своих, - "или они не будут там выполнять, я их через год распущу. До 21 июля нельзя, а потом можно”. Я думаю, что господин президент как юрист, и я ему говорю, как юрист, погорячился, потому что такого понятия "я и распущу" - ну, это из другой риторики, явно не президентской и точно ничего общего не имеющей с человеком, который имеет юридическое образование", — объяснил народный депутат.

Так, Виктор Медведчук отметил, что президент Украины по Конституции может распустить парламент в трех случаях. В частности, это когда пленарные заседания не проводятся в течение 30 дней, это когда не утверждается правительство в течение 60 дней и в течение 30 дней не создается коалиция. Однако, глава государства должен создать основания для того, чтобы использовать один из этих трех случаев.

Новости по теме: Виктор Медведчук обратился с еще одним открытым письмом к президенту Зеленскому

"Что он может сделать? Он может дать команду фракции "Слуги Народа" выйти из коалиции. Или, если быть точнее, они же не в коалиции, потому что их фракция и является коалицией", — отметил политик.

Также депутат напомнил ситуацию, когда готовилась конституционная реформа 2004 года. Тогда у Медведчука произошла дискуссия с Симоненко и Морозом, потому что их фракции вместе с большинством пропрезидентским тогда могли составить 300 голосов, которые бы проголосовали за эту реформу.

"Когда мы записали о том, что большинство, коалиция парламентского большинства состоит из фракций, там, из двух и более, я говорю: "А тут придет фракция или политическая сила, которая будет составлять 226+". Меня заклевали стрелами критики, и Александр Александрович, Петр Николаевич говорит: "Виктор Владимирович, ну, это невозможно. В Украине? Да нет". У меня были тоже сомнения, я говорю: "Давайте сделаем. На все случаи жизни". И мы тогда это сделали. Кстати, если бы не сделали, то мы бы поставили сейчас их в неловкое положение: при наличии 250... в парламенте им надо было с какой-то фракцией заключать парламентское соглашение о создании коалиции парламентского большинства", — добавил Виктор Медведчук.

В связи с этим депутат отметил, что президент может инициировать снятие статуса Коалиции со "Слуги Народа". По словам политика, это возможно не только теоретически, но и практически.

"Он может сказать, чтобы объявила "Слуга Народа" о том, что они не являются больше Коалицией, снимут с себя статус. Может, да? Конечно, может. Но сделает? Не знаю. Но может сделать. Скажите, а эту команду выполнят? У меня сомнения. А знаете, почему? Да потому что да, там есть люди, которые выполнят любую команду президента Зеленского, и это правильно, объективно. Но там есть много людей, которые этого не сделают. И тогда выйдя их этой фракции, вместе с другими депутатами, даже теми, которые ведут "кровопролитную" в законодательном процессе борьбу смогут так, ради сохранения себя в парламенте, создать новую коалицию", — отметил политик.

Кроме этого, Виктор Медведчук добавил, что "когда речь едет о досрочных выборах, то является основанием тогда, когда страна в кризисе во всех вопросах и надо менять власть". В этом случае необходимо проводить досрочно и президентские, и парламентские выборы.

"А вот просто так парламентские - не выйдет, я так думаю. Могу ошибаться, но думаю, что нет", — подытожил он.

Напомним, недавно Виктор Медведчук снова обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором предостерег главу государства о том, что последние шесть лет наша страна теряет независимость и суверенитет.