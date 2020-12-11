Медведчук: В системе здравоохранения надо все кардинально и стратегически менять

Народный депутат Виктор Медведчук Фото из открытых источников

В системе здравоохранения Украины надо все кардинально и стратегически менять. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Мы наблюдаем картину, это даже не учитывая того, в каком состоянии находится сегодня система здравоохранения, больницы, медпрепараты, с каким ужасом сталкиваются не просто люди, а врачи, и как они обеспечены всем необходимым, чтобы помочь людям, это даже не обращая внимания на это, просто ужасная, провальная ситуация здравоохранения, которая действительно должна быть на сегодняшний день - я даже не употребляю это слово "реформирована", потому что уже скоро плеваться будут от этого слова, но кардинально и стратегически надо все менять, начиная от министра и заканчивая за системой управления этой жизненно важной стратегической отраслью в Украине", – отметил политик, комментируя ситуацию, которая сейчас сложилась в лечении коронавируса.

При этом, по мнению Медведчука, локдауны, которые вводятся в стране – это попытки продемонстрировать, что власть что-то делает. "Власть что-то делает, не более. Но на самом деле мы видим то, что власть ничего не делает, и, самое главное и самое страшное, что власть не собирается ничего делать. Вот это вызывает не просто удивление - это вызывает возмущение и должно быть объективно оценено нашими людьми", – резюмировал Медведчук.

По словам политика, на теме локдауна в Украине сегодня происходят спекуляции. "Сначала "мы вот сейчас объявим", потом "мы позже объявим", потом вот это "позже" попало на праздники – "ну ладно, бог с ним, давайте после праздников". Если будет работать транспорт - железнодорожный, городской, - если будут работать гостиницы, если будут работать рестораны - а тогда кто работать не будет? И тогда в чем суть этих карантинных мер, ограничения общения людей и тем самым выстраивания вот этого искусственного барьера для распространения заболевания?" – говорит Медведчук.

Глава политсовета считает, что власть просто пиарится, а в это время количество заболевших коронавирусом може расти. "Я вам скажу: все очень просто. Это же очередной пиар власти. "Давайте вот мы сделали с этим, вот мы карантин тогда объявили - мы сдержали". Ну, как мы сдержали - я уже вам рассказал, да? По поводу начала октября было 100-110 умерших, к огромному сожалению, сегодня это 260-280, и не дай бог эта цифра будет расти", – высказался политик.

Также Медведчук отметил, что никто не рассказал об эффективности "карантина выходного дня".

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Напомним, недавно Виктор Медведчук заявил, что в Украине на сегодня есть возможность производить до 700 000 доз вакцины в месяц. Тогда политик уточнил, что для этого необходимо пройти всю регистрацию в соответствующих государственных органах и получить разрешения.