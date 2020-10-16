Медведчук: В России продукция украинских предприятий является конкурентоспособной, а в Европу нас просто не пускают

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Россия — это та страна, где Украина действительно может конкурировать, где ее продукция является конкурентоспособной, а не Европейский Союз.

Об этом в интервью четырем украинским телевизионным каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"После того, как Украина подписала Соглашение об ассоциации, подписала договор о зоне свободной торговли, подобный потенциал Украины, экспортной реализации на рынке ЕС нарастился всего лишь в 2019 году (2020 года еще нет) на ровно 2,5 миллиарда и составил 20,7 миллиарда долларов. Теперь обратная сторона медали - то есть восточное направление экспорта нашей продукции. В Россию и страны СНГ Украина экспортировала своей высокотехнологичной продукции на уровне 26 миллиардов долларов. Россия до 2019 года оставалась главным торговым партнером для Украины", - указал Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик напомнил, что после того, как были введены санкции, по итогам 2019 года этот объем экспорта на территорию России и стран СНГ сократился до 6 миллиардов.

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"То есть с одной стороны мы потеряли 20 миллиардов, с другой стороны – мы нарастили 2 миллиарда. Один к десяти. Вот к чему привели санкции, которые были введены Украиной, вот к чему привела зона свободной торговли с ЕС, которая фактически уничтожила нашу экономику, а значит, и социальную сферу, и этот вопрос актуализации отмены санкций – он стоял всегда", – подчеркнул Виктор Медведчук.

По его словам, Россия – именно та страна, где Украина действительно может конкурировать, где ее продукция является конкурентоспособной.

"Не в Европе, куда нашу продукцию не пускают, а именно в России. И там эта конкуренция с европейскими производителями может быть выдержана. Поэтому этот процесс будет продолжаться", – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, ранее по просьбе Виктора Медведчука Россия объявила об одностороннем снятии санкций с трех украинских предприятий.

Речь идет о Барском машиностроительном заводе в Винницкой области – одном из ведущих предприятий, которое выпускает котлы центрального отопления и другое технологическое оборудование для различных отраслей промышленности. Вторым предприятием, с которого снимут санкции, стала компания "Брацлав". Она выпускает доильные аппараты и другое оборудование сельскохозяйственного и промышленного назначения. Третьей компанией, которая снова сможет работать на российском рынке, станет Рубежанский картонно-тарный комбинат. Предприятие специализируется на производстве гофрокартона, а также основы для гипсокартона.