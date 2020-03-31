Медведчук: В парламенте фактически перестало существовать монобольшинство, у "Слуги народа" нет голосов на принятие решений

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Монобольшинство, которое существовало с 29 августа, сегодня провалило эту работу – ни одно решение их голосами принято не было.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Народный депутат отметил, что ныне парламент проголосовал ряд важных законов, но сегодня стало понятно, что единства у монобольшинства больше нет.

"То, что происходило сегодня, в первую очередь свидетельствует о том, что в Украине и в ВР развалилась коалиция. Потому что согласно Конституции коалиция большинства, коалиция, которая насчитывает 225 и больше депутатов, сегодня она не реализовала своего права ни один раз, потому что эту коалицию представляет в ВР фракция "Слуги народа", а эта фракция на сегодняшний день не голосовала таким образом, чтобы могла набрать 226 и больше голосов. Решения которые принимались, они принимались, в первую очередь, с помощью других фракций", - заявил Виктор Медведчук.

"Но, повторяю, коалиция, монобольшинство, которое существовало с 29 августа, оно сегодня провалило эту работу, потому что ни одно решение их голосами принято не было. Даже там, где набирали 260-270 голосов 226 от фракции "Слуги народа", которая представляет коалицию в парламенте, не было. Это означает только одно: у них нет сегодня единства, у них нет центра власти и центра управления страной, центра управления единым законодательным органом, которым является ВР Украины", – заявил Виктор Медведчук.

Напомним, народные депутаты Украины во время третьего за 30 марта внеочередного заседания Верховной Рады Украины, после рассмотрения кадровых вопросов – назначения двух министров – и принятия за основу "банковского" законопроекта (в частности, голоса за законопроект, кроме "Слуги народа", дали "Европейская солидарность" и "Голос"), продолжили рассмотрение поправок в законопроект об открытии рынка земли.

В Раде не исключают, что работа над поправками затянется после полуночи.

Не обошлось сегодня без ссор - оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и требовали от первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука не нарушать регламент и прекратить рассмотрение законопроекта при отсутствии большинства коллег на рабочих местах.

Напомним, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что в зале заседаний Верховной Рады в настоящее время находятся 126 депутатов, а голосует за земельные правки 240 карточек.