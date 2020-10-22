Медведчук в Кривом Роге: "Оппозиционная платформа - За жизнь" знает, как установить мир, провести экономическую реформу и выполнить социальные программы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" знает, как установить мир в стране, провести экономическую реформу и выполнить социальные программы.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время визита в Кривой Рог.

"Никчемность сегодняшней власти заключается в том, что она пытается поставить крест на всем. Крест на подвиге, преобразовали жизнь нашу и сделали ее из бедной, что было при Порошенко, в нищую при Зеленском. Жилищно-коммунальные тарифы, безработица, то есть это все то, что сегодня, к сожалению, происходит у нас в стране", - отметил политик.

Поэтому, по его словам, 25 октября на местных выборах людям надо определиться.

"Если они хотят голосовать за партию "Слуга народа", если они хотят поддерживать эту партию, они должны понимать, что мира в стране не будет при них, страна будет еще глубже падать в пропасть нищеты; будут пропадать те рабочие места, которые еще есть, будут закрываться предприятия; будут распродаваться самые важные стратегические предприятия. Уже легализовали казино. Сейчас хотят легализовать марихуану. Нашу страну превращают в помойную яму.

И с другой стороны, есть оппозиция в лице "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая готова и знает, как установить мир, как радикальным образом изменить экономическую реформу и экономику страны, как реально наполнить социальные программы для наших граждан, соблюсти их права и гарантии, предусмотренные Конституцией. Этот выбор придется всем нам сделать 25 октября", - подчеркнул Медведчук.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уверил граждан, что его политсила не даст переписать историю и сохранит память о подвиге народа во время Великой Отечественной войны.