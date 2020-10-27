Медведчук: Ужасающая проблема онкозаболеваний в Украине и цинизм правительства

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук назвал цинизмом решение правительства передать деньги, которые были выделены для онкологических больных, на ремонт дорог. Об этом говорится в заявлении политика на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Кабинет Министров Украины изъял 104,75 млн грн из бюджетной программы Минздрава, предназначенной для "усовершенствования молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний". Таково распоряжение правительства № 1276-р от 21 октября 2020 года.

Из этих средств Кабмин передал "Укравтодору" 61,55 млн грн "для реализации государственного инвестиционного проекта "Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области".

Еще 33,2 млн грн перераспределили в пользу Министерства образования. Из них 20 млн будет направлено на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Остальное: 7,2 млн грн – на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета; 6 млн грн – на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в Киеве.

Вот такое преступное решение Кабмина. Вот так у нас в стране относятся к проблеме борьбы с раком. Я не могу судить об эффективности тех или иных исследований, но, даже если указанные в распоряжении Кабмина исследования оказались неэффективными, эти средства необходимо было перенаправить исключительно на борьбу с онкологическими заболеваниями и ни на что другое.

Онкологические заболевания – огромная проблема в Украине. Сфера здравоохранения, по оценкам разных специалистов, недофинансирована в 10–15 раз, и выводить из нее деньги – преступление против Украинского народа.

Я редко пишу о медицине и здравоохранении, но сейчас о другом: о сострадании и равнодушии, о человечности и цинизме. Так поступать нельзя! Те, кому это непонятно, должны быть немедленно отправлены в отставку и никогда больше не допускаться на государственную службу.

В Украине были разные правительств – лучше или хуже, но столь циничного еще не было…