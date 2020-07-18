Медведчук: Украина выплатила более 3 миллиардов долларов МВФ в условиях пандемии коронавируса

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В условиях пандемии коронавируса Украины осуществила выплату Международному валютному фонду в размере 3 миллиардов долларов.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Вот смотрите, когда началась борьба с коронавирусом, пандемия, и весь мир, все страны без исключения начали эту борьбу с коронавирусом, то, в том числе и МВФ, создавал специальные международные группы, многие страны обратились для предоставления помощи как раз для борьбы с коронавирусом", - указал он.

По его словам, "в это время у нас идут переговоры по получению кредита Stand-by, хотя раньше он имел другой статус, для развития экономики. А кредит Stand-by – это фактически получить деньги для того, чтобы отдать. Отдать в виде обслуживания долгов, процентов, и возврата долгов, которые по временным лагам необходимо выполнить в течение ближайшего времени".

"Так вот, когда обсуждался этот вопрос, мы одним из пунктов, наша партия, антикризисного плана предусмотрели, что необходимо поставить вопрос ребром, и мы говорили об этом и прежнему премьер-министру, и настоящему о том, что сегодня то время, когда Украина имеет полное право, причем не пострадав впоследствии авторитетом государства, поставить вопрос – в тяжелейших условиях, с которыми мы столкнулись, нам необходимо реструктуризировать долги, как минимум, для того, чтобы сегодня не выплачивать те суммы (мы уже выплатили около 3 млрд долл. только в этом году) в условиях борьбы с коронавирусом. Остановить эти выплаты и перенести их на следующий год, а может быть, на последующий с учетом падения экономики, с учетом недополучения доходной части бюджета, с учетом того, что была остановлена работа фактически 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 700 тысяч, вдумайтесь! Без всяких компенсаций", - объяснил парламентарий.

Медведчук отметил, что "правительство, которое, я уже сказал, на 80% состоит из слуг Сороса, именуемых якобы официально "слугами народа", оно ж не может на это пойти. Та часть в парламенте, которая сегодня отвечает за внешнее управление и содержится или содержалась на гранты международных финансовых организаций, она, естественно, не может поддержать такой политики и такого отношения к МВФ".