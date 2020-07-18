Медведчук: Украина теряет свой суверенитет, и при Зеленском процесс ускорился

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Депутаты первого созыва Верховной Рады, голосовавшие за Декларацию о суверенитете Украины, вряд ли могли себе представить, во что превратится наша страна. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".

"Я думаю, что если покопаться в душе многих из них (депутатов первого созыва, - ред.), то вряд ли, когда они голосовали 16 июля 1990 года за Декларацию о суверенитете Украины, еще задолго до независимости Украины, которая пришла только в декабре 91-го года, вряд ли они видели нашу страну, Украину, такой, какой она стала сейчас. У меня есть большие сомнения. Более того, президент рапортует о декларации о суверенитете и рассказывает, что мы должны сделать, что мы уже сделали и что этот статус существует. А в это время ВР восьмого созыва, прежняя, при господине Порошенко, нивелировала один из главных пунктов этой декларации, где прямо сказано о том, что Украина будет внеблоковым государством, Украина не будет вступать в военные блоки и объединения", - отметил Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик подчеркнул, что в стране также не соблюдаются интересы всех национальностей, что прямо прописано и в Декларации о суверенитете, и в Конституции Украины.

"Как же быть с принципом, который внесен в ранг Декларации о суверенитете, касающийся того, что будут соблюдены интересы всех национальностей и украинский народ - это граждане всех национальностей, которые проживают в Украине. И впоследствии уже прям в Конституции 96-го года было прямо записано, что украинский народ - это граждане всех национальностей, проживающие в Украине. А как же с их правами? Там, кстати, речь идет о правах их, и не только, но и языковые, и исторические, и культурные, многие другие. Как? И это касается уже не только Порошенко, это касается господина Зеленского. При нем принят последний закон об образовании, о среднем образовании, который напрямую дискриминирует русский зык, людей, которые сегодня составляют очень большое количество в Украине", - добавил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Поэтому я вам хочу сказать, вывод, возвращаясь к празднованию, на мой взгляд, очень печальный: мы теряем суверенитет, и потеря суверенитета идет более активными и скоростными скачками уже при Зеленском, потому что тот меморандум с МВФ, который он подписал последний, после получения первого транша, с надеждой на получение последующих траншей от МВФ, свидетельствует о том, что фактически это как завершающий аккорд и в вопросах независимости страны, и в вопросах суверенитета", - резюмировал Виктор Медведчук.