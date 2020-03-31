Медведчук: Украина перед эпидемией коронавируса предстала абсолютно беспомощной

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Система здравоохранения в Украине уничтожена командой Супрун, которая приняла так называемую медицинскую реформу, и, в конечном итоге, это все отражается на людях и на их состоянии здоровья. Перед чумой 21 века мы предстали безоружными, беспомощными, профессионально и организационно неподготовленными.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"К сожалению, в таком состоянии находится вся система здравоохранения Украины. Система здравоохранения, которая уничтожена, система здравоохранения, которая уничтожалась командой Супрун, которая во главе угла и в основу своей политики в системе здравоохранения приняла так называемую реформу медицинскую, которая уничтожала всю медицинскую систему. В конечном итоге это все отражается на людях и на их состоянии здоровья.

И, конечно, то, что сегодня происходит, и та власть, которая есть сегодня, - она не справляется со своими задачами, это касается и поставки медицинских препаратов, медицинских средств, медицинского оборудования. К сожалению, у нас ничего нет, потому что многие годы, в том числе последние 6-8 лет, медицина разрушалась, мы отошли от системы Семашко, которая существовала когда-то в Советском Союзе. И если многие наши соседи, в том числе белорусы, модернизировали эту систему и сделали ее одной из самых эффективных систем здравоохранения, то мы ее фактически уничтожили, на ровном месте после уничтожения ничего не создали, поэтому мы сегодня получили, когда нет масок, нет препаратов для лечения, нет людей обученных, чтобы осуществляли и реализовывали сегодня политику, направленную на борьбу с коронавирусом.

Мы ликвидировали всю санэпидемслужбу, фактически всю на корню ее изрубили, сегодня пытаемся восстановить, но естественно, что ни за месяц, ни за два такую систему восстановить нельзя. И я хочу сказать о том, что когда-то, в советские времена, существовало такое понятие, как биологическая безопасность. Советский Союз готовился к тому, что он станет объектом нападения биологического оружия, химического оружия, и поэтому эта система была очень развита. Но все это разрушено за последние годы, никто не собирался это восстанавливать, и мы сегодня как на краю пропасти перед, можно сказать смело чумой 21-го века, которой является эпидемия коронавируса, мы предстали безоружными, беспомощными, профессионально и организационно неподготовленными.

И эта чехарда с правительствами, чехарда с министрами здравоохранения свидетельство того, что власть пытается найти пятый угол в том здании или в том помещении, где их есть всего четыре. И мы видим эти попытки, мы видим эти терзания, мы видим это отсутствие профессионализма и понимания того, что и как надо делать. Поэтому таких недостатков очень много, мы это сегодня видим.

Мы даже не можем посчитать, сколько у нас сегодня находится в стране аппаратов искусственного вентилирования легких, но не просто ИВЛ аппаратов, которые используются в реанимационных для разного рода операций, а ИВЛ, которые могут способствовать и оказать содействие в лечении коронавируса. Потому что по одним данным это 350, по другим - 650, третьи называют красивую цифру 3500, при этом те, которые понимают, знают о том, что 3500 - это те ИВЛ, которые вообще могут использоваться в различного рода реанимационных, при разных операциях, но отнюдь не при лечении коронавируса. Поэтому это только пример с ИВЛ, а пример с препаратами, а пример с масками - я думаю, вы намного лучше меня знаете, как сегодня обстоит дело с обеспечением, потому что я вижу репортажи ежедневные, вы показываете жалобы людей, которые действительно от безысходности ищут тоже пятый угол, спасение, или делают так, чтобы вооружить себя против этой страшной эпидемии, страшной чумы 21-го века.

Но я думаю, что здесь надо не паниковать, все-таки надо вынуждать власть, чтобы она самоорганизовалась, должны самоорганизоваться люди, надо быть твердо уверенным в том, что нет такой эпидемии, которую человек не может побороть. И несмотря на то, что мы к ней не готовы, сегодня на ходу надо перестраиваться, надо передислоцировать свои силы, надо ставить профессионалов на ответственные участки для того, чтобы мы могли победить этот коронавирус. И если таким образом будет поступать власть, а если даже она не будет поступать, а люди будут к этому готовы, я думаю, у нас у всех обязательно все получится. Просто надо быть уверенным в себе, в своих силах и в том, что мы можем это сделать. И если каждый из нас или хотя бы каждый второй будет осознавать что мы можем это сделать, мы обязательно это сделаем", – заявил Виктор Медведчук.

Как сообщали ранее, Виктор Медведчук заявляв, что Илью Емца цинично сняли с должности министра здравоохранения по указанию Международного валютного фонда и внешних хозяев Украины.