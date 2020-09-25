Медведчук: Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству. Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, передает пресс-служба политсилы.

Приводим его текст дословно:

В сентябре 2020 года в Украину с официальным визитом прибыл вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Тот самый Боррель, который заявил, что в Евросоюзе не хотят повторения украинского евромайдана, тем самым дав оценку этой так называемой мирной революции и ее результатам.

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что ЕС готов предоставить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, однако для этого Украине нужно соглашаться со всеми требованиями МВФ.

"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. Однако для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ (? – В. М.), а также выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", – сформулировал г-н Боррель требования Евросоюза к Украине.

В связи с такими заявлениями высокого официального лица возникает сразу несколько вопросов.

Почему г-н Боррель, представляя ЕС – независимую европейскую межгосударственную организацию, вообще говорит о требованиях МВФ – совсем другой международной организации, имеющей свое полномочное руководство?

Если г-н Боррель уполномочен официально представлять, кроме ЕС, еще и МВФ, тогда почему он не предъявил соответствующие документы? Как мы знаем, это сделано не было.

Такие официальные заявления полномочного представителя ЕС свидетельствуют о том, что между Евросоюзом и МВФ существуют какие-то тайные договоренности в отношении Украины, которым и следует руководство Еврокомиссии.

Считаю, что наличие тайных соглашений между ЕС и МВФ в отношении третьих суверенных стран является грубым нарушением уставов вышеупомянутых организаций.

Требую от МИД Украины немедленно обратиться с официальным запросом в МВФ и ЕС. Суть запроса: наличие или отсутствие у этих международных организаций каких-либо тайных (устных или письменных) договоренностей в отношении Украины. При наличии таких договоренностей в отношении суверенного государства Украина, они должны быть немедленно обнародованы в соответствии с общепринятой международной практикой.

Украина не может позволить относиться к себе как к колонии.