Медведчук: Украина должна восстановить систему государственного управления

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина должна восстановить систему государственного управления, иначе не восстановит влияние на разрешение экономических и социальных проблем в стране.

Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил в интервью украинским телеканалам.

"Мы – единственная страна, бывшая союзная республика, которая не вышла на уровень распада СССР. Единственная страна. Все остальные страны преодолели это барьер и пошли вперед. Украина остается по уровню ВВП на уровне 65% 90-го года. Вот это страшно. Это действительно уничтожение всего, что мы имели по итогам распада СРСР и начала пути построения независимого и суверенного государства. Вместо того, чтобы поддерживать, развивать эту базу, мы пошли по пути, во-первых, примитивизма и дилетантства в вопросах управления государством. А сегодня можно сказать о том, что не только обустройство в результате распада, но и государственное управление – что еще более страшно – полностью развалено. У власти – непрофессионалы. И процесс развала госуправления продолжается. И это самое страшное. Если мы не восстановим систему госуправления, мы не восстановим ни влияние на экономические и социальные проблемы в стране, на их разрешение", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик считает, что это выгодно тем, кто сегодня взял страну в клещи внешнего управления, в клещи построения в Украине колониально зависимого государства.

"...А зачем готовить высокообразованных, профессионально подготовленных специалистов? С рабами легче. А зачем нужны высокоразвитые индустриальные отрасли, высокотехнологические отрасли – кому они нужны? Нет, вы видите, какие были шаги, и какая была болезненная реакция, когда мы закладывали основы промышленного производства за счет отечественных производств? С того же Запада, с представителей ЕС? Но это же на сегодняшний день – факт", – говорит Виктор Медведчук.

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