Медведчук: Украина бежит в ЕС, где нас не хотят видеть

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина бежит в Евросоюз, где ее видеть не хотят. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".

"Он (президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) сказал, что мы считаем, что ЕС должен предоставить нам полноправное членство в ЕС. Уверенно, конкретно. Думаю, что это был продукт, рассчитанный для внутреннего потребления в Украине, потому что там он не произвел неизгладимого впечатления. А участвовала в этом форуме и проводила президент Еврокомиссии дер Ляйен, представительница Германии, которая потом, позже, ответила нашему президенту в таком стиле строгой учительницы по отношению к ученику. Она ему заявила: первое, Соглашение об ассоциации – это лишь договор о свободной экономической зоне между ЕС и Украиной. Это экономический договор. Когда он будет выполнен, тогда мы будем говорить о других форматах", – отметил он.

В то же время политик подчеркнул, что Договор об ассоциации и соглашение соответствующее о свободной торговле не предполагают членства в ЕС.

"То есть это было сказано, знаете, я бы перевел это так – наотмашь. Возникает вопрос: а зачем надо говорить о том, что президент Украины считает, что ЕС должен предоставить членство в ЕС? А не достаточно, что у нас курс в ЕС, мы делаем все для того, чтобы достигнуть критериев ЕС и получить потом, по итогам, членство в ЕС? Зачем это? Потом получил ответ. Но этот же ответ унижает не президента страны и не конкретно Зеленского, он страну унижает. То есть мы бежим куда-то, мы же в Европу идем, мы бежим куда-то, где нас не хотят видеть. Мы хотим то, о чем не понимают даже те, кто принимает это решение. Но разве могут себе позволить представители государственной власти на сегодняшний день такие заявления, когда они знают, что могут получить ответ, и нелицеприятный ответ. И он получен, но почему-то об этом очень мало писалось. Но, по сути, это демонстрация отношения ЕС к Украине", – добавил Медведчук.