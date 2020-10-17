Медведчук: Учителя находятся в нищете, если власть ничего с этим не сделает, то Украина не будет успешной страной

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина не станет успешной страной, пока учителя находятся в нищете, а власть ничего с этим не делает. Об этом заявил в интервью четырем украинским телевизионным каналам председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"А чему учат сегодня? Вот это и есть деинтеллектуализация. А ведь это умышленно навязывается нам, нашим исполнителем, при так называемой власти, нашими западными партнерами и друзьями. Поэтому, конечно, та система образования, которая существует, она требует кардинальной ломки. Мы должны все это изменить, нам нужны профессионально подготовленные учителя", - указал он.

По его словам, "для этого надо дать стимул этим людям. А стимул – это не только воспитать и дать образование нашим детям, это еще и материальный стимул. Вы помните эти крылатые фразы, какая должна быть зарплата учителей? 4,5 – 5 тыс. долларов. Потом Кабинет министров, принимая в 19 году постановление, сейчас его приостанавливает. Об элементарном повышении зарплат для учителей. Ведь сегодня они влачат нищенское положение.

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Они находятся в этом положении. Да, страна из бедной превратилась в нищую, но те, кто должен сегодня формировать будущее нашей страны, они сегодня в серьезном кризисном, тяжелом, в первую очередь материальном, положении. И это не только зарплата, это и материально-техническая база школ, и всего остального. Если власть об этом не будет думать, если она не будет ничего делать, то мы вот этот один из трех врагов, которые я перечислил, он будет получать победы на этом пути. Эти победы против нас, против нашего поколения, против будущего поколения. В конечном итоге эти победы против того, чтобы Украина становилось успешной страной. Мы этого допустить не должны", - объяснил народный депутат.

Напомним, ранее в Украине планировали увеличить должностной оклад учителей на 20 процентов в 2021 году. Однако позже в МОН сообщили, что повышение заработной платы отложено до 2022 года, поскольку в госбюджете не хватает 50 млрд гривен.