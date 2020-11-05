Медведчук: У Верховной Рады нет полномочий возобновлять законы, которые признаны неконституционными
У парламента нет полномочий возобновлять законы, которые признаны Конституционным судом Украины неконституционными.
Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.
Политик подчеркнул, что и проект закона президента Украины Владимира Зеленского, и законопроект спикера Дмитрия Разумкова являются неконституционными. Он объяснил, почему так считает.
"И законопроект президента Украины о роспуске КСУ, и законопроект, который подан и подписан многими фракциями по инициативе председателя ВРУ Разумкова, являются неконституционными, законопроект о восстановлении законодательства, которое было признано КСУ неконституционным. Оба эти законопроекта приняты, на мой взгляд, не могут, потому что они оба нарушают Конституцию, они создают сегодня основания для привлечения к уголовной ответственности тех, кто будет поддерживать и голосовать подобные законопроекты", – сказал Виктор Медведчук.
Народный депутат назвал, что может стать выходом из искусственно созданного конституционного кризиса.
"Мы считаем, что выход из конституционного кризиса, который создан властью в лице президента, искусственный кризис, потому что как такового его не существует. КСУ признал неконституционными ряд норм. Эти нормы необходимо возобновить в законодательстве, но не за счет того, чтобы их повторять и дублировать, а за счет того, чтобы учесть заключение, решение КСУ, и урегулировать на правовом уровне таким образом, чтобы это отвечало Конституции", – акцентировал политик.
Виктор Медведчук уверен, что выход один – разработать законодательство для того, чтобы заполнить правовой пробел в той части, где КСУ признал эти нормы неконституционными, внести в зал и принять решение.
"А не принимать законы, из которых один предлагает распустить КСУ, а другой пытается и предлагает возобновить действие отдельных норм закона. Такого понятия в законодательстве и в полномочиях ВРУ нет. Нельзя возобновлять то, что признано неконституционным. Необходимо возобновлять таким образом, чтобы это не противоречило Конституции. Вот мы к этому, наша фракция призывает, и эти законы, мы считаем, не могут быть проголосованы и введены в действие", – резюмировал политик.
Как сообщали, "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к судьям Конституционного суда Украины с призывом не поддаваться на шантаж и не идти в отставку под давлением властей.
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