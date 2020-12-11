Медведчук: У ОПЗЖ есть конкретный план по экономическому возрождению Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" имеет конкретный план по экономическому возрождению Украины. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил глава политсовета партии, народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Мы предложили изменения, радикальные изменения экономического курса. Мы предложили изменения налогового законодательства, оно должно быть стимулирующим. Мы предложили изменения, необходимость реструктуризации долгов, не должны мы, находясь в этой крайне угнетающей экономической и социальной ситуации сегодня выплавить долги, как часы. Мы – страна, которая заслуживает и имеет право поставить вопрос о реструктуризации", – сказал Медведчук.

В тоже время Медведчук считает, что голосовать за проєкт бюджета на следующий год – это преступление, и "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет поддерживать этот документ. Политик убежден в продолжении уничтожения экономической и социальной сфер Украины в случае принятия нынешнего проєкта бюджета. В свою очередь, ОПЗЖ предложила несколько шагов для повышения доходов государства в следующем году.

"Мы предложили не расходную часть (куда потратить деньги), мы предложили, как наполнить доходную часть бюджета. Как увеличить ВВП от 2,6 до 4% - то есть найти еще 136 миллиардов гривен. За счет чего? Снять экономическую блокаду Донбасса. Во-первых, это фундамент мирного урегулирования, во-вторых, это возможности индустриального потенциала, который еще остается в Донецкой и Луганской области на неконтролируемые территориях, задействовать в общих промышленных производственных индустриальных процессах экономики Украины", – считает Медведчук.

Также политик подчеркнул, что за последние годы государственный долг Украины вырос на 300%, поэтому был поставлен вопрос налогообложения, что использовалось ранее. Речь о том, что в 2002-2004 годах, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента, экономическая политика вырабатывалась главой государства Леонидом Кучмой и разрабатывалась именно в администрации. Тогда был предложен путь по детализации экономики и бизнеса. За этот период удалось вывести из тени 8-9% экономики, что в итоге привело к рекорду в Европе по росту ВВП.

"Это мы предложили! Сделайте это - и вы получите дополнительно сотни миллиардов. Это путь для развития экономики. Это путь для обеспечения социальной сферы. А в ответ – тишина. И конечно же, мы не будем голосовать за этот бюджет, и конечно, этот бюджет уничтожает страну. Уничтожает сегодня уровень благосостояния наших граждан, наших людей! Но это у нас вызывает только сожаление. А понимание людей обязательно должно прийти. И я надеюсь, что это понимание будет не в далекой перспективе, а все-таки в ближайшем будущем", – резюмировал Медведчук.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук заявил о победе "Оппозиционной платформы – За жизнь" в шести регионах на местных выборах как о результате деятельности политсилы и партийных организаций на местах. По словам политика, представители партии целенаправленно вели борьбу за популяризацию идей и программ, с которыми политсила шла на парламентские и местные выборы.