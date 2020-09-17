Медведчук: У ОПЗЖ есть конкретная программа и достижения, нам есть с чем идти к людям, мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни в Украине

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", как и все остальные, которые приняли решение участвовать в избирательной кампании 25 октября, сегодня ведет активную борьбу во всех регионах за доверие граждан.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Естественно, мы ведем эту борьбу во всех без исключения регионах, но уровень поддержки нашей партии больше касается юго-востока и центра, и в меньшей степени Западной Украины. Однако это не означает, что мы не пытаемся разъяснять, популяризировать, пропагандировать наши идеи, те реальности, которые мы отстаиваем и благодаря которым наша партия сегодня является второй в стране, фракция второй в парламенте, и в результате той деятельности, которой мы получили поддержку. И хочу акцентировать ваше внимание на том, что все последние социологические исследования, как минимум 3-4 месяцев, говорят о том, какой уровень поддержки того, что мы делаем в парламенте, и в целом нашей партии и фракции", - сказал он.

Также политик рассказал, в каких вопросах партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает первое место.

"В таких вопросах, как предложение экономического развития страны, борьбы за землю и попыток сделать все для того, чтобы она не была разворована, в таких вопросах, как мир и установление мира на Донбассе, возвращение Донбасса в Украину и во многих других вопросах мы среди всех парламентских партий занимаем первое место. Мы этим гордимся, это заслуженная, как мы считаем, и объективная оценка результата нашей деятельности, мы будем продолжать это делать.

Это же касается сегодня местных выборов и тех фракций, депутатских групп, которые мы сформируем после выборов. Поэтому у нас есть с чем идти к людям, у нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, что касается в том числе тех или иных регионов, где мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни и построения Украины как успешной страны", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, по состоянию на 31 августа, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее выходные, то в парламент прошли бы четыре партии. Наибольшее количество мест в новой Раде заняла бы партия "Слуга народа" – 26,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 22,1%, "Европейская солидарность" – 12,6% и "Батькивщина" – 9,6%.