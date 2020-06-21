Медведчук: Трусливое замалчивание западными лидерами одесской трагедии 2 мая 2014 года содействует тому, что убийцы до сих пор так и не привлечены к ответственности

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

То, что западные лидеры замалчивают информацию о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года способствует безнаказанности убийц, виновных в совершении этого преступления.

Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в комментарии изданию Российская газета.

"Трусливое замалчивание западными лидерами одесской трагедии 2 мая 2014 года, когда были сожжены 48 человек, содействует тому, что убийцы до сих пор так и не привлечены к ответственности. Что это, как не одно из многих проявлений глумления над исторической памятью? В этом ряду и снос памятника маршалу Коневу в Праге, и демонтаж барельефа маршалу Жукову в Одессе - все это акты символического насилия, направленные на установление идеологического господства над населением", - подчеркнул председатель политсовета.

Как сообщалось ранее, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что идеи президента РФ Владимира Путина об усилении международного сотрудничества могут стать новым мировым мейнстримом.