Медведчук: Третий этап клинических испытаний вакцины “Спутник V” заканчивается раньше всех других мировых вакцин

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" заканчивается раньше всех других мировых вакцин. Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время брифинга в кулуарах парламента.

"В отношении третьей фазы клинических испытаний вакцины. Сегодня все вакцины, которые являются известными в мире, и о которых говорят, пишут, и которыми уже начали вакцинирование – они все находятся в третьей стадии клинических испытаний. Начнем с тех, о которых так много говорят: Moderna или Moderna Biotech, совместное производство Германии и США. Эта вакцина проходит третью стадию клинических испытаний, которая закончится в конце 22, в начале 23 года. Вдумайтесь: в конце 22, в начале 23 года. Pfizer - 2023 год. Вакцина AstraZeneca – Британия. Ее клиническая фаза испытаний, третья фаза, закончится в конце 22 начале 23 года. Третье: вакцина Спутник- V заканчивает третий этап клинических испытаний в марте 21 года. Массовая вакцинация началась с вакцины Спутник- V , эффективность которой находится в пределах 91-95%. Более того, вчера было сообщение от института разработчика этой вакцины, Центра Гамалея, о том, что в случае тяжелых заболеваний коронавирусом эта вакцина действует от возможности тяжелых последствий и тяжелых заболеваний на 100% эффективности. Это единственный результат, который существует сегодня в мире среди всех вакцин", - отметил Медведчук.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Кроме того, 95% эффективности на этом этапе клинических испытаний, в третьей фазе, имеет вакцина компании Moderna и Biotech. Препарат AstraZeneca - эффективен в среднем на 70 процентов, что так же допускается ВООЗ.

Однако, массовая вакцинация препаратом "Спутник-V" началась с 5 декабря, а по состоянию на 14 декабря в обороте находилось 320 тысяч вакцин, которые прививаются. Также вакцинировать население начали в Великобритании препаратом AstraZeneca с эффективностью 70%.

При этом вакцину "Спутник-V" Украина может производить самостоятельно. Так, Центр Гамалея и российский Фонд прямых инвестиций готовы передать высокую технологию производства и клеточные ингредиенты для изготовления препарата.

Напомним, ранее Виктор Медведчук сообщал, что Украина может производить вакцину от COVID-19 "Спутник-V" на харьковском предприятии "БиоЛик". Кроме того, представители российской стороны объявили о готовности заключить соглашение о трансфере технологии, а также о передаче сырья.