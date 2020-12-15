Медведчук: Третий этап клинических испытаний вакцины “Спутник V” заканчивается раньше всех других мировых вакцин
Третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" заканчивается раньше всех других мировых вакцин. Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время брифинга в кулуарах парламента.
"В отношении третьей фазы клинических испытаний вакцины. Сегодня все вакцины, которые являются известными в мире, и о которых говорят, пишут, и которыми уже начали вакцинирование – они все находятся в третьей стадии клинических испытаний. Начнем с тех, о которых так много говорят: Moderna или Moderna Biotech, совместное производство Германии и США. Эта вакцина проходит третью стадию клинических испытаний, которая закончится в конце 22, в начале 23 года. Вдумайтесь: в конце 22, в начале 23 года. Pfizer - 2023 год. Вакцина AstraZeneca – Британия. Ее клиническая фаза испытаний, третья фаза, закончится в конце 22 начале 23 года. Третье: вакцина Спутник- V заканчивает третий этап клинических испытаний в марте 21 года. Массовая вакцинация началась с вакцины Спутник- V , эффективность которой находится в пределах 91-95%. Более того, вчера было сообщение от института разработчика этой вакцины, Центра Гамалея, о том, что в случае тяжелых заболеваний коронавирусом эта вакцина действует от возможности тяжелых последствий и тяжелых заболеваний на 100% эффективности. Это единственный результат, который существует сегодня в мире среди всех вакцин", - отметил Медведчук.
Кроме того, 95% эффективности на этом этапе клинических испытаний, в третьей фазе, имеет вакцина компании Moderna и Biotech. Препарат AstraZeneca - эффективен в среднем на 70 процентов, что так же допускается ВООЗ.
Однако, массовая вакцинация препаратом "Спутник-V" началась с 5 декабря, а по состоянию на 14 декабря в обороте находилось 320 тысяч вакцин, которые прививаются. Также вакцинировать население начали в Великобритании препаратом AstraZeneca с эффективностью 70%.
При этом вакцину "Спутник-V" Украина может производить самостоятельно. Так, Центр Гамалея и российский Фонд прямых инвестиций готовы передать высокую технологию производства и клеточные ингредиенты для изготовления препарата.
Напомним, ранее Виктор Медведчук сообщал, что Украина может производить вакцину от COVID-19 "Спутник-V" на харьковском предприятии "БиоЛик". Кроме того, представители российской стороны объявили о готовности заключить соглашение о трансфере технологии, а также о передаче сырья.