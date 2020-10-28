Медведчук: Только одна партия, "Оппозиционная платформа – За жизнь", организовала празднование Дня освобождения Украины от нацистов

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть проигнорировала День освобождения Украины – день, когда необходимо всенародно и общенационально праздновать. Только одна партия – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – организовала празднование Дня освобождения Украины от нацистов.

Об этом во время визита на Закарпатье заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик отметил, что власть пренебрегла великим подвигом украинского народа.

"Это ж надо дойти до такой степени неуважения, пренебрежения великим подвигом украинского народа, чтобы День освобождения Украины, в день, когда необходимо всенародно и общенационально праздновать, и во главе этих праздничных мероприятий должен быть глава государства, руководство правительства, ВР, такое сплошное игнорирование, когда только одна партия организовывает повсеместно это празднование", – сказал Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что раньше 60-летие освобождения Украины праздновали на главной улице нашей столицы.

"А ведь были и другие времена. Я хочу напомнить 2004 год, когда мы праздновали 60-летие освобождения Украины, и на Крещатике, на главной улице независимой Украины, был военный парад 28 октября 2004 года. Были годы, когда мы праздновали и организовывали, именно власть во главе этой организации стояла, праздники по всей стране. Сегодня, к сожалению, мы переживаем худшие времена в вопросах того, что действительно должна делать власть, чего она категорически не делает", – сказал Виктор Медведчук.

Народный депутат обратился ко всем гражданам Украины, в первую очередь, к ветеранам, участникам боевых действий, и поздравил их с праздником.

"Честь им, память и наилучшие и самые искренние пожелания здоровья, и чтобы они как можно дольше находились в наших рядах, с нами. Мы должны этому поколению, мы многое еще не сделали. И мы должны успеть это сделать для того, чтобы по всей объективности оценить и отдать должное их великому подвигу в годы ВОВ", – акцентировал Виктор Медведчук.

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков. 76 лет назад в конце октября 1944 года территория Украины была полностью освобождена от фашистской чумы.