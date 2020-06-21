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Медведчук: Статья Владимира Путина о 75-й годовщине Великой Отечественной войны выносит на повестку дня важные вопросы будущего

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Статья Владимира Путина о 75-й годовщине Великой Отечественной войны выносит на повестку дня важнейшие вопросы будущего.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в комментарии изданию Российская газета.

"Статью Владимира Путина нельзя воспринимать иначе как этапный и программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно стратегически важные вопросы будущего, которые поставила перед нами самая кровопролитная война в истории", - сказал председатель политсилы.

Как сообщалось ранее, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что тот факт, что статья президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посвященная 75-й годовщине Великой Отечественной войны, увидела свет за три дня до годовщины начала этой войны, глубоко символичен

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