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Медведчук: Статья Владимира Путина о 75-й годовщине Великой Отечественной войны показывает, как войны не заканчиваются

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Тот факт, что статья президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посвященная 75-й годовщине Великой Отечественной войны, увидела свет за три дня до годовщины начала этой войны, глубоко символичен.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в комментарии изданию Российская газета.

"Тот факт, что статья президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посвященная 75-й годовщине Великой Отечественной войны, увидела свет за три дня до годовщины начала этой войны, глубоко символичен. Потому что статья, на мой взгляд, не о том, как войны заканчиваются, а о том, как они, к сожалению, не заканчиваются", - сказал глава председатель политсовета.

Как сообщалось ранее, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что пока в правительстве разглагольствуют о превращении Украины в аграрную сверхдержаву, страна теряет целые подотрасли в АПК.

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