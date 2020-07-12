Медведчук: "Слуги народа" поиздержались за время карантина и спешат возобновить грабеж народа

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что "слуги народа" в понедельник собираются проголосовать за законопроекты, которые направлены на улучшение материального состояния народных депутатов. Об этом сообщает пресслужба ОПЗЖ.

Как отмечается, 13 июля Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание по требованию Президента Украины. Во время этого депутаты планируют рассматривать законопроекты № 3708 и № 3708-1 "О внесении изменений в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы".

В частности, установленные ограничения не дают возможности чиновникам и работникам государственных корпораций, а также членам их наблюдательных советов получать зарплату выше уровня десяти минимальных зарплат на период карантина.

"Во время нынешнего экономического кризиса, который точнее было бы назвать полным крахом страны, "Оппозиционная платформа – За жизнь" добивалась подобного решения, которое должно было действовать на постоянной основе. Мы никак не связывали его с пандемией коронавируса. Депутаты от нашей фракции внесли соответствующий законопроект № 2795 еще 22 января 2020 года", - отметил Виктор Медведчук.

По словам политика, народные депутаты собирают внеочередную сессию Верховной Ради, чтобы "улучшить свое материальное положение".

"Но "слуги народа" во власти и в государственных корпорациях устали от безденежья за время карантина. Поиздержались в ходе так называемых реформ, ведущих страну по пути превращения ее в сырьевой придаток Запада, и хотят улучшить свое материальное положение. 47 тысяч гривен для них – слишком мизерные деньги. Конечно, это не 150 и не 300 тысяч, которые они раньше ежемесячно изымали из кармана Украинского народа. В стремлении к самообогащению власть "слуг народа" цинично игнорирует постоянно растущую безработицу, задолженность по заработным платам, обнищание населения", - добавил украинский политик.

Напомним, на этой неделе депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что народные избранники соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник, 13 июля. По данным парламента, во время этого будет рассмотрена отмена ограничения на зарплаты чиновников.